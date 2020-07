Proloog Sibiu Tour: regen grote spelbreker, Nikodemus Holler profiteert donderdag 23 juli 2020 om 18:51

Nikodemus Holler heeft de proloog van de Sibiu Cycling Tour op zijn naam geschreven. De vroeg gestarte Duitser van Bike Aid wist de eerste richttijd neer te zetten en profiteerde daarna optimaal van de veranderende weersomstandigheden.

Voor het eerst in vier maanden, na de slotrit van Parijs-Nice, werd er weer gekoerst in een profkoers van de UCI-kalender. De proloog van de Sibiu Cycling Tour in Roemenië was de eerste echte rit van UCI .1-niveau of hoger. Er was de afgelopen weken nogal wat te doen over de (gezondheids)situatie in Roemenië.

Technisch parcours

Alpecin-Fenix (met Mathieu van der Poel) besloot uit veiligheidsoverwegingen zelfs niet te starten, maar de organisatie stelde de overige ploegen gerust en dus begonnen we om 17.00 uur Nederlands-Belgische tijd aan de 2,5 kilometer lange proloog in de binnenstad van Sibiu. Met zestien haakse bochten konden we spreken van een technisch parcours.

De onbekende Roemeen Iustin-Ioan Vaidian mocht als eerste renner van het startpodium rollen, maar de eerste richttijd werd neergezet door Nikodemus Holler. De Duitser van Bike Aid klokte een eindtijd van 3 minuten en 34 seconden en had daarna het geluk dat de regen met bakken uit de hemel viel. De eerstvolgende renners moesten de proloog afwerken in toch wel erbarmelijke weersomstandigheden.

Proloog valt letterlijk in het water

Het gevolg: de coureurs deden plots meer dan vijf minuten over het parcours, aangezien de bochten er spekglad bijlagen en het vooral zaak was om zo weinig mogelijk risico te nemen in de eerste wedstrijd sinds de coronabreak. Holler was op dat moment eigenlijk al zegezeker, maar moest als vroege starter nog lange tijd wachten op de bevestiging.

Het bleef gelukkig niet onophoudelijk regenen in Sibiu, waardoor de renners op een gegeven moment weer in droge omstandigheden hun proloog konden afwerken. Het parcours droogde wel een beetje op, maar niet genoeg voor de deelnemers om net zoveel risico te nemen als Holler.

Holler slaat dubbelslag

Grosu wist als lokale favoriet nog binnen de twintig seconden te finishen, maar dat was uiteraard niet genoeg voor de eerste leiderstrui. Holler stond al met zijn teamgenoten van Bike Aid klaar om zijn overwinning te vieren, maar moest nog wel even wachten op de binnenkomst van Patrick Konrad.

De Oostenrijkse klimmer van BORA-hansgrohe begon als laatste aan de proloog en wist de schade te beperken, maar de tijd van Holler bedreigen bleek te hoog gegrepen. De Duitser vierde zijn proloogzege met een luide kreet en enkele knuffels. De 29-jarige ploeggenoot van Adne van Engelen mag morgen als leider beginnen aan de bergetappe met finish op Bâlea Lac.