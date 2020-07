CCC-Liv trekt zich terug na toename coronabesmettingen in regio Navarra donderdag 23 juli 2020 om 08:14

De vrouwenploeg van CCC-Liv heeft zich last minute teruggetrokken uit de Emakumeen Nafarroako Klasikoa, die vandaag op het programma staat. Dit omdat in de Spaanse regio Navarra het aantal coronabesmettingen fors gegroeid is. Ook in de Klasikoa Navarra van morgen ontbreekt het team van Marianne Vos.

Het team acht de gezondheidsrisico’s te groot, uitgerekend voor de langverwachte herstart van het seizoen voor vrouwen. “We waren verheugd dat we eindelijk weer konden gaan koersen, maar woensdag is gebleken dat de gezondheidsrisico’s in de regio Navarra te groot zijn”, aldus teammanager Eric van den Boom.

De rensters van CCC-Liv zijn getest en coronavrij, maar de ploeg wil het risico niet nemen om in een peloton te rijden waarin mogelijk ook rensters rijden die niet getest zijn. “Daarbij is het aantal besmettingen op de wedstrijdlocatie in twee dagen tijd aanzienlijk gestegen”, zegt Van den Boom. “Het is een domper voor iedereen die betrokken is bij de wielerploeg, maar de gezondheid van onze mensen staat te allen tijde voorop. De intentie is om zondag in Durango-Durango wel van start te gaan.”

The Cyclists’ Alliance vraagt UCI in te grijpen

Woensdagavond luidde The Cyclists’ Alliance, de vakbond voor het vrouwenpeloton, al de noodklok over de gezondheidssituatie in Navarra. In het gebied in het oosten van het Baskenland is afgelopen week het aantal besmettingen dermate opgelopen (53 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners), dat koersen in die omgeving een ‘hoog’ gezondheidsrisico heeft volgens de UCI-protocollen.

De The Cyclists’ Alliance vraagt de UCI om het doorgaan van de koers te heroverwegen gezien de situatie in Navarra, nu er aanzienlijke risico’s zijn opgetreden. De situatie in de rest van Spanje (gemiddeld 18 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners) is minder erg.

Het is nog onzeker of ook Trek-Segafredo, met onder meer Ellen van Dijk en Lucinda Brand in de ploeg, wel starten. Het Belgische Doltcini-Van Eyck Sport zegt tegen Sporza nog in beraad te zijn.

De rensters van Trek-Segafredo weten nog niet of zij vanmiddag starten in Emakumeen Nafarroako Klasikoa. De ploeg heeft nog niet gereageerd op de oproep van The Cyclists’ Alliance. #NavarraWomens2020 @Vuelta_Navarra https://t.co/dB4WoT7VKN — Nɪᴄᴋ Dᴏᴜᴘ (@Nick_Doup) July 23, 2020