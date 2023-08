Annemiek van Vleuten sluit carrière af in september

Annemiek van Vleuten gaat haar carrière als profrenster afsluiten in september. Dat heeft de Nederlandse uittredende wereldkampioene laten weten op sociale media. Meer details over haar afscheid zijn nog niet bekend.

“Het was een eer om de regenboogtrui te mogen dragen in mijn laatste jaar. Het WK zal niet mijn laatste wedstrijd zijn. Ik ga mijn carrière in september afsluiten met mijn ploeg Movistar. Ik zal hier later meer informatie over geven via mijn persoonlijke website”, laat Van Vleuten weten.

De Nederlandse renster staat zondag als een van de schaduwfavorieten aan de start van het WK wielrennen voor elite vrouwen. Enkele weken geleden werd ze nog vierde in de Tour de France Femmes.

Annemiek van Vleuten standvastig: “Ik stop aan het einde van 2023” Lees ook:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Annemiek van Vleuten (@annemiekvanvleuten)