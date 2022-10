Annemiek van Vleuten standvastig: “Ik stop aan het einde van 2023”

Na haar wereldtitel in Wollongong gaf Annemiek van Vleuten aan dat ze twijfelde of 2023 effectief haar laatste seizoen zou zijn als prof. De Nederlandse renster van Movistar heeft aan VeloNews echter aangegeven dat er geen twijfel bestaat over haar wielerpensioen aan het einde van 2023. “Stoppen met wielrennen is eng, maar ik zal een nieuwe passie zoeken.”

“Ze vroegen me na het WK ”twijfel je soms om te stoppen’ en ik zei ‘ja’. Twijfels zijn niet ongewoon, maar de media maakte er iets van als ‘misschien gaat ze wel door’. Dat is echter niet het geval”, benadrukte de kersverse wereldkampioene. “Wereldkampioen worden en de regenboogtrui dragen is nog meer bevestiging om volgend jaar te stoppen. Ik heb geen twijfels.”

Het verhaal als renster stopt met andere woorden bij Movistar, maar er zijn nog andere mogelijkheden bij de Spaanse ploeg. “Werken met een jonge groep mensen, enthousiaste atleten, het is iets wat ik heel graag zou willen doen.”

Wat na het wielrennen?

Van Vleuten geeft aan dat ze echter niet in de ploegleiderswagen wil zitten. “Dat weet ik zeker. Op dit moment denk ik een beetje na over welke rol ik ik wil hebben. Werken met jonge atleten en kijken hoe ik ze kan inspireren en coachen, interesseert me. Misschien kan ik dat als sportpsycholoog of als teammanager doen, maar misschien ook gewoon als trainer.”

“Ik moet zorgen dat ik een nieuwe passie kan vinden. Het wordt een uitdaging, maar ik ga graag uit mijn comfortzone. Stoppen met wielrennen is misschien wel uit mijn comfortzone. Mijn stap naar Movistar was een beetje uit mijn comfortzone, maar stoppen met wielrennen geeft me ook nieuwe kansen. Ik denk dat dat eng zal zijn, maar het zal me ook veel opleveren.”