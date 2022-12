Annemiek van Vleuten: “Ik verwacht niet dat ik de sportverkiezing ga winnen”

Annemiek van Vleuten verwacht niet dat ze uitgeroepen gaat worden tot Sportvrouw van het Jaar 2022. Dat schrijft ze op haar eigen website, waar ze een blog heeft geschreven terwijl ze op weg is van Spanje naar Nederland. “Ik ga wel de moeite doen om aanwezig te zijn, omdat ik het wel erg leuk vind”, vertelt Van Vleuten.

“Op het Sportgala ben ik samen met Irene Schouten en Suzanne Schulting genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar. Ook al heb ik een geniaal jaar gehad, ik verwacht niet dat ik de sportverkiezing ga winnen, maar ik ga dus wel de moeite doen om aanwezig te zijn, omdat ik het wel erg leuk vind”, aldus de winnares van de Giro d’Italia Donne, de Tour de France Femmes, de Vuelta a España voor vrouwen en het WK wielrennen.

Voor Van Vleuten staat het Sportgala van NOS en NOC*NSF voor veel meer dan de prijs winnen. “Ik denk dat de avond vooral in het teken moet staan van het vieren van het sportjaar en mensen zich niet moeten laten frustreren door de verkiezing zelf. Ja, ik heb een topjaar gehad en had het niet beter kunnen doen, maar toch denk ik dat Irene Schouten met drie keer olympisch goud aansprekender is voor de meeste stemmers”, denkt de kopvrouw van Movistar.

Voor Van Vleuten is het een drukke dag, want ze had eerder vandaag de ploegpresentatie van Movistar in Madrid. Die volgde direct na het trainingskamp met de mannen- en de vrouwenformatie. “Nu de ploegpresentatie afgelopen is, ben ik onderweg naar Nederland. Daar wil ik vanavond het Sportgala bijwonen, maar het is een race tegen de klok. De NOS gaat me in ieder geval helpen, zodat ik niet in mijn trainingspak in de zaal hoef te zitten”, lacht ze.

Prijzenregen

Overigens is de prijzenkast van Van Vleuten al flink aangevuld deze maand. Ze won maandag de Keetie van Oosten-Hage Trofee als Wielrenster van het Jaar, werd eerder al uitgeroepen tot winnares van de Vélo d’Or, een prestigieuze en internationale wielerprijs. “En ik werd door de grote Spaanse sportkrant Marca zelfs uitgeroepen tot internationaal sportvrouw van het jaar”, voegt ze er nog aan toe.

.@AvVleuten fue galardonada este lunes por el diario @MARCA como Mejor Deportista Internacional de 2022 en los #PremiosMarcaFemenino. Reconocimiento a su insuperable temporada, vencedora de Giro Donne, Le Tour Femmes, La Vuelta, Mundial, Lieja u Omloop. #MiekItHappen pic.twitter.com/UwQEbC5ruf — Movistar Team (@Movistar_Team) December 19, 2022