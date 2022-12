Annemiek van Vleuten volgt zichzelf op als Wielrenster van het Jaar

Annemiek van Vleuten mag ook dit jaar weer de Keetie van Oosten-Hage Trofee in ontvangst nemen. De 40-jarige wielrenster van Movistar won de trofee alweer voor de vierde keer. Van Vleuten heeft een droomseizoen achter de rug, met onder meer eindzeges in de Giro d’Italia en Tour de France en een tweede wereldtitel op de weg.

De Keetie van Oosten-Hage Trofee wordt elk jaar uitgereikt voor de beste Nederlandse Wielrenster van het Jaar. De leden van organisator Club 48, de Nederlandse Vakbond van Beroeps Wielrenners (VVBW) en het publiek van WielerFlits gaven Van Vleuten, die niet aanwezig was bij de uitreiking, de meeste stemmen.

Dat Van Vleuten als winnares uit de bus komt, is geen verrassing, gezien haar successen in 2022. Zo won ze met de Giro, Tour en Vuelta de drie grote rondes, maar was ze ook op klassiek gebied uitermate succesvol met winst in Omloop Het Nieuwsblad, Luik-Bastenaken-Luik, een tweede wereldtitel en podiumplekken in onder meer Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen.

De andere genomineerden waren Lorena Wiebes, Ellen van Dijk, Marianne Vos, Laura Smulders (BMX) en Anne Terpstra (MTB). “Het is een grote eer dat ik wederom de wielrenster van het jaar ben. Ik vind het altijd wel een beetje een moeilijke verkiezing, als je kijkt naar de genomineerden. Dat is toch appels met peren vergelijken, maar ik ben er wel trots op dat het dit jaar niet zo’n moeilijke keuze was. Het was echt een geweldig jaar”, reageert Van Vleuten.

Laatste tien winnaressen Keetie van Oosten-Hage Trofee

2022: Annemiek van Vleuten

2021: Annemiek van Vleuten

2020: Anna van der Breggen

2019: Annemiek van Vleuten

2018: Anna van der Breggen

2017: Annemiek van Vleuten

2016: Anna van der Breggen

2015: Anna van der Breggen

2014: Marianne Vos

2013: Marianne Vos