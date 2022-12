Van Vleuten en Lavreysen genomineerd voor titel Sportvrouw- en man van het jaar

Annemiek van Vleuten en Harrie Lavreysen maken dit jaar kans op de titel Sportvrouw en Sportman van het jaar. Van Vleuten neemt het op tegen Suzanne Schulting en Irene Schouten, Lavreysen heeft concurrentie van Thomas Krol en Max Verstappen. Ook de Tourploeg van Jumbo-Visma kan nog in de prijzen vallen.

Van Vleuten heeft een uitermate succesvol seizoen achter de rug. De renster van Movistar schreef in 2022 geschiedenis met winst in de drie grote rondes (de Giro d’Italia Donne, Tour de France Femmes en de Ceratizit Challenge by La Vuelta) en de wereldtitel op de weg. Ook won ze met Luik-Bastenaken-Luik een monumentale klassieker. Ellen van Dijk en Marianne Vos maakten ook deel uit van de longlist van NOC*NSF en de NOS, maar zijn toch afgevallen.

Schaatsster Irene Schouten (olympisch kampioene op de 3.000, 5.000 meter en de massastart) en shorttrackster Suzanne Schulting (olympisch goud op de 1.000 en 3.000 meter aflossing en zilver op de 500 meter) zijn de overige kanshebbers voor de titel ‘Sportvrouw van het jaar’. Femke Bol, die dit jaar indruk wist te maken op het mondiale atletiekpodium, valt verrassend buiten de boot.

Bij de mannen is Harrie Lavreysen dus een van de drie kanshebbers. De baanwielrenner uit Luyksgestel won in 2022 WK-goud op de keirin en de sprint. Bij de EK baanwielrennen veroverde hij goud op de teamsprint. Schaatser Thomas Krol won dan weer olympisch goud op de 1.000 meter in Peking en pakte ook nog zilver op de 1.500 meter. Max Verstappen kroonde zich dit jaar, voor een tweede opeenvolgende keer, tot wereldkampioen in de F1.

In de overige categorieën komen we nog de Tourploeg van Jumbo-Visma (sportploeg van 2022) en handbiker Jetze Plat (Paralympische sporter van het jaar) tegen.

Sportgala

De genomineerde sporters mogen zich op woensdag 21 december melden op het Sportgala van NOC*NSF en de NOS. De winnaars worden gekozen door hun eigen vakgenoten: de sporters stemmen op de sporters, de coaches stemmen op de coaches. Daarnaast is er een vakjury.

Nominaties Sportgala 2022

Sportman : Max Verstappen (F1), Thomas Krol (schaatsen) en Harry Lavreysen (baanwielrennen).

Sportvrouw : Irene Schouten (schaatsen), Suzanne Schulting (shorttrack) en Annemiek van Vleuten (wielrennen).

Sportploeg : shorttrack relay vrouwen, atletiek estafette 4×400 vrouwen en Tour-ploeg Jumbo-Visma

Paralympisch : Diede de Groot (rolstoeltennis), Jetze Plat (handbiken) en Sanne Voets (paralympisch dressuur)

Coach : Jeroen Otter (shorttrack), Sarina Wiegman (voetbal) en Eelco Meenhorst (roeien)