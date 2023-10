zaterdag 28 oktober 2023 om 14:56

Annemarie Worst tweede in Ruddervoorde: “Had graag gewonnen, maar het ging wel weer wat beter”

Annemarie Worst moest in de Superprestige Ruddervoorde genoegen nemen met de tweede plaats. Ze kon lang met Ceylin del Carmen Alvarado mee, maar moest de uiteindelijke winnares in het tweede deel van de cross laten gaan. “Ik had natuurlijk graag gewonnen, maar het ging wel weer wat beter vandaag”, zei de renster van Cyclocross Reds in het flashinterview na afloop.

“Het was een heel zware wedstrijd, dat had ik ook wel een beetje verwacht”, aldus Worst. “Je start moet goed zijn, want daarna valt het al wel een beetje uit elkaar. Dat was vandaag ook zo. Maar het is gewoon een zwaar rondje.”

Foutje

Worst kon het Alvarado lange tijd moeilijk maken: het duurde tot de vierde ronde totdat de renster van Alpecin-Deceuninck wegreed. “Op een gegeven moment maakte ik een foutje en reed ze een beetje weg. Het gat bleef lang even groot, maar ik heb het niet meer dicht gekregen. Dat was wel jammer. Wanneer ik wist dat het voorbij was? Met nog twee ronden te gaan, kreeg ik het gat gewoon niet dicht. Ik kon het gat gelukkig wel hetzelfde houden, maar dichterbij komen lukte gewoon niet.”

“Ik ben heel vaak gestorven onderweg”, benadrukte Worst nogmaals. “Je kon niet echt een ritme krijgen. Het was van de fiets, er weer op, er weer af. En met de modder liep het ook gewoon niet. Het was een heel zwaar rondje.”

Worst vond haar optreden in Ruddervoorde bemoedigend met het oog op de komende weken. “Het is altijd fijn als je een goede wedstrijd hebt gereden. Dat geeft altijd wel een beetje vertrouwen”, klonk het.