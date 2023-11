zaterdag 11 november 2023 om 15:08

Annemarie Worst: “Ik heb een beetje te veel foutjes gemaakt”

Annemarie Worst reed in de Superprestige Niel lang in tweede positie, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Haar ploeggenote Aniek van Alphen stak haar in de slotronde voorbije. “Ik heb een beetje te veel foutjes gemaakt denk ik”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Het was gewoon een heel lastig rondje”, ging Worst verder. “Je moest ook wat het geluk hebben dat je het goede spoor had, je kon het spoor niet zien liggen. Het was kijken wat er onder de plassen lag. Ik heb niet per se risico’s genomen, maar ik lag er opeens gewoon”, lachte ze.

De rensters reden vier rondes. Dat was genoeg op het modderige parcours, vond Worst. “Het lag er gewoon heel slecht bij. Het tempo lag heel laag. Vier rondjes was lang zat.”

“Een slome cross”

Was er nog iets van samenwerking mogelijk tussen Worst en Alphen? “Nee, niet echt. Het was ieder voor zich op dit rondje. Het was heel zwaar, het liep niet. Je moet gewoon zelf je eigen lijnen kiezen”, aldus de renster van Cyclocross Reds. “Hoe diep ik ben gegaan? Het was gewoon heel lastig, het was anders diepgaan. Het was een heel slome cross. Je kan niet echt versnellen, het is één tempo. Dat vind ik op dit moment best lastig. Ik hou meer van aanzetten, techniek en tempoversnelling. Dat was dit gewoon niet.”

Zondag, in de Wereldbeker Dendermonde, verwacht Worst een vergelijkbare wedstrijd. “Ik denk dat het morgen heel veel lopen gaat zijn. Het heeft veel geregend de laatste weken, dus het gaat ook een slome cross worden. Het wordt nu rusten en op naar morgen.”