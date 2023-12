zaterdag 16 december 2023 om 15:44

Annemarie Worst derde in Herentals: “Een podiumplaats is altijd goed”

Annemarie Worst stond zaterdag op het podium van de X2O Trofee Herentals. Achter Fem van Empel en Lucinda Brand, die een boeiend duel uitvochten om de zege, werd ze derde. “Een podiumplaats is altijd goed”, zei ze in het flasinterview na afloop.

“Maar het was een zware dag, vooral vanwege de klim. De rest van de ronde viel mee, maar je moest die klim steeds weer op”, lachte Worst. Over Van Empel en Brand zei ze: “Die gingen wat te snel. Ik probeerde er wel bij te blijven, maar dat duurde twee rondjes – toen waren ze weg. Dat is nou eenmaal zo.”

“In eerste instantie kon ik aardig aanhaken, maar op een gegeven moment waren ze weg. Ze vielen nog even stil, want ze keken nog even naar elkaar. Ik probeerde terug te rijden, maar toen versnelden ze weer. Voor mij is dat wat lastig. Maar het was wel een rondje waar je in je eentje kon rijden.”