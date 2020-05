Anna van der Breggen heeft twijfels bij nieuwe kalender: “Maar het motiveert wel” zondag 10 mei 2020 om 14:15

Anna van der Breggen heeft zich bij Sporza uitgelaten over de nieuwe kalender voor de vrouwen. De olympische kampioene van 2016 kijkt uit naar Parijs-Roubaix, maar zet daarnaast ook vraagtekens bij de hervatting van het seizoen vanaf augustus. “Ook al kunnen we de kalender misschien niet uitvoeren, het motiveert wel”, zegt ze.

‘Gaan ze eerst iedereen testen?’

Van der Breggen heeft nog geen goed beeld hoe eind dit jaar nog drie maanden gefietst gaat worden. “Nu moeten we nog anderhalve meter afstand houden en het openbaar vervoer wordt pas weer opgestart. Dan komt onze kalender toch vrij snel. Er is nog geen vaccin, maar wij fietsen wel elleboog aan elleboog. Gaan ze eerst iedereen testen? Dat is best prijzig.”

“Het is wel heel belangrijk dat er weer gekoerst kan worden. Er zijn al ploegen die het moeilijk hebben. Als we het dan kunnen redden door de grootste wedstrijden nog te rijden, zou dat nog veel kunnen goedmaken. Maar het moet wel op een veilige manier kunnen”, geeft ze aan. “Ook al kunnen we de kalender misschien niet uitvoeren, het motiveert wel.”

Strade Bianche en Parijs-Roubaix

“Het verbaasde me wel een beetje dat de Strade Bianche de eerste koers wordt. Italië is toch een zwaar getroffen land en 1 augustus is snel daar. Momenteel zie ik nog niet precies hoe, maar ik hoop wel dat het kan doorgaan, want ik vind het een ontzettend mooie koers”, zegt Van der Breggen, die wel uitkijkt naar Parijs-Roubaix voor vrouwen. “Het is een heel bijzondere koers om erbij te hebben. Zo’n koers hebben wij niet in het vrouwenpeloton, dus dat is best spannend en heftig. Ik weet niet of de wedstrijd me helemaal ligt.”

Giro laten schieten voor WK

Hoe ze haar eigen programma in zal richten, is nog de vraag. “Iedereen zal een beetje zijn eigen planning maken. Het wordt anders dan normaal, want alle wedstrijden zitten in drie maanden. Sommige koersen zal ik moeten overslaan om mijn topvorm te kunnen vasthouden. Die puzzel zijn we nu nog aan het leggen”, aldus de kopvrouw van Boels-Dolmans.

Zeker in september volgen de grote wedstrijden elkaar snel op. “Het WK volgt kort na de Giro Rosa. Zo’n zware etappekoers vlak voor het WK, misschien moet ik dat maar overslaan. Ik wil me niet opbranden in de Giro, want na het WK komen ook nog de klassiekers. Het WK is een mooie kans voor mij. Dat gaat voor op de Giro”, stelt Van der Breggen.