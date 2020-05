Dit is de nieuwe WorldTour-kalender voor vrouwen dinsdag 5 mei 2020 om 17:30

De nieuwe WorldTour-kalender voor vrouwen telt achttien wedstrijden. De eerste koers is net als bij de mannen op 1 augustus de Strade Bianche. De WorldTour voor vrouwen eindigt op 8 november in Madrid.

Drie wedstrijden die op de oorspronkelijke kalender stonden zijn op verzoek van de organisatoren geschrapt. Dat zijn de Ronde van Drenthe voor vrouwen, Trofeo Alfredo Binda en de OVO Energy Women’s Tour. Met de Cadel Evans Great Ocean Road Race is er één Womens WorldTour-wedstrijd al verreden.

Belangrijke mijlpaal op de kalender is 25 oktober. Op die dag zal voor het eerst in de geschiedenis Parijs-Roubaix voor vrouwen worden georganiseerd.

WorldTour-kalender vrouwen 2020

1 augustus: Strade Bianche

8 augustus: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden TTT

9 augustus: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden RR

13-16 augustus: Ladies Tour of Norway

26 augustus: GP de Plouay

29 augustus: La Course by Le Tour de France

1-6 september: Boels Ladies Tour

11-19 september: Giro d’Italia

30 september: Waalse Pijl

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race Ladies

11 oktober: Gent-Wevelgem

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

20 oktober: Tour of Guangxi Women’s WorldTour

20 oktober: Driedaagse Brugge-De Panne

23-25 oktober: Tour of Chongming Island

25 oktober: Paris-Roubaix

6-8 november: Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta