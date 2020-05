Parijs-Roubaix krijgt wedstrijd voor vrouwen

Het vrouwenwielrennen heeft een belangrijke mijlpaal behaald. Op 25 oktober krijgt Parijs-Roubaix niet alleen een editie voor mannen, maar voor het eerst in de geschiedenis ook een vrouwenwedstrijd.

De Hel voor het Noorden voor vrouwen zal voorafgaand aan de mannenwedstrijd worden verreden. Over de afstand en het parcours van deze nieuwe klassieker is nog niets bekend. Wedstrijdorganisator ASO moet dat nog bepalen.

De nieuwe wedstrijd is ontstaan op initiatief van de UCI. Door de late datum (25 oktober) is de kans op slechte weersomstandigheden groot. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zal Parijs-Roubaix de voorlaatste wedstrijd van de WorldTour zijn.

🚴‍♀️ For the first time, a women’s Paris-Roubaix will take place as a prologue to the men’s race. All of the practical information concerning the distance, start-line and timings is yet to be finalised but will be communicated shortly.

— Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) May 5, 2020