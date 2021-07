Anna van der Breggen: “Bewakers waren heel streng”

Anna van der Breggen heeft aan WielerFlits aangegeven dat de bewakers haar wilden laten stoppen, maar dat ze niet is gevallen bij haar laatste training voor de olympische tijdrit in Tokio. Ze wil eigenlijk niet teveel woorden besteden aan het voorval.

“We gingen op het Fuji Speedway parcours trainen. Omdat er enkele meiden op het circuit zaten die er ongecontroleerd rondfietsten, was de bewaking heel streng. Wij werden een eerste keer gecontroleerd. Toen we vervolgens weer dat punt passeerden, wilden we doorrijden maar sprong de bewaking opnieuw voor onze fiets. Veel meer is er niet gebeurd. Het voorval heeft in ieder geval geen enkel gevolg voor mijn olympische tijdrit morgen. Ik wil me daar nu volledig op focussen”, aldus Van der Breggen.

De bekende Japanse wielercoach Kyosuke Takei stond op enkele meters van het incident en stuurde WielerFlits direct via twitter een video en de tekst: “Iedereen moest stoppen door een fout van de organisator. En in het tumult met de bewakers, werd Anna bedreigd en omvergeworpen…”

Takei: “Het was een grote puinhoop vandaag bij de laatste training van de tijdrit. Het was triest wat er allemaal gebeurde. De organisatoren hebben geen respect voor de renners. Ik begrijp dat iedereen zijn best probeert te doen in zijn positie, maar dit… Het was erg verwarrend. Ik heb zoiets al lang niet meer gezien.”

So sorry…

Everything stopped due to a mistake made by the organizer. And in the turmoil with the guards, Anna was threatened and overturned…

OMG… — 😘Kyosuke Takei😘 (@takeikyosuke) July 27, 2021