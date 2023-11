woensdag 1 november 2023 om 13:32

Anna Kay verrast zichzelf met derde plaats: “Ik had niet eens podiumschoenen mee”

Fem van Empel en Denise Betsema zien we vaak op het podium staan van een klassementscross, maar voor Anna Kay is het geen alledaagse bezigheid. De 24-jarige Britse reed vandaag, tot haar eigen verbazing, echter naar een derde plaats in de Koppenbergcross.

Kay stond in het verleden al eens op het podium (in het Zwitserse Bern) van een Wereldbeker, maar moest het de laatste tijd in de grotere crossen vooral doen met verre ereplaatsen. Op de flanken van de Koppenberg kende Kay echter een bijzonder goede dag en reed ze dus naar de derde plek, achter winnares Van Empel en nummer twee Betsema.

De renster van Cyclocross Reds zag dit zelf totaal niet aankomen. “Ik had niet eens podiumschoenen mee, omdat ik mezelf niet zo goed verwacht had”, liet ze na de finish weten in gesprek met Sporza. “Dit is een grote verrassing voor mij. Ik denk dat dit wel een van de moeilijkste crossen was die ik ooit heb gereden.”

Voor Kay is het een meer dan welkome opsteker richting het EK veldrijden in het Franse Pontchâteau. De Britse zal komende zaterdag deelnemen aan de wedstrijd voor elitevrouwen.