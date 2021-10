Anna Henderson kroont zich tot Brits kampioene in het tijdrijden

Anna Henderson heeft zich in haar thuisland Groot-Brittannië verzekerd van de nationale titel in het tijdrijden. De renster van Team Jumbo-Visma Women noteerde over een afstand van bijna dertig kilometer een tijd van 43m04s en zette daarmee de nummers twee en drie op een kleine minuut achterstand.

Voor de 22-jarige Henderson is het de eerste nationale titel bij de profs. Ze werd in deze discipline al wel eens Brits kampioene bij de beloften. “Ik was verrast door mijn overwinning, want het niveau van de rensters lag hoog”, vertelde Henderson na afloop op de ploegsite van Jumbo-Visma. “Ik ben heel erg blij. Samen met mijn coach had ik een goed pacing plan gemaakt.”

Op weg naar de dubbel?

“Het was zwaar, maar ik ging gewoon door op de klimmetjes en ik probeerde tijdens de afdalingen en de technische secties een beetje te herstellen. Ik ben heel erg trots op deze prestatie. Nu ga ik goed herstellen voor komend weekend en dan ga ik er in de wegwedstrijd opnieuw voor.” Henderson versloeg met ruim verschil Joss Lowden, de houdster van het werelduurrecord, en Leah Dixon.

Het is voor Henderson alweer haar vierde zege van het seizoen. Eerder won ze twee etappes en het eindklassement in Kreiz Breizh Elites. Ze besloot in augustus haar contract bij Jumbo-Visma te verlengen tot en met 2024. Ook Leo Hayter (beloften) en zijn oudere broer Ethan Hayter (profs) wisten zich donderdag te kronen tot Brits tijdritkampioen.