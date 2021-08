Anna Henderson tekent langdurig contract bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft zich tot en met 2024 verzekerd van de diensten van Anna Henderson, heeft de ploeg wereldkundig gemaakt. De 22-jarige Britse breekt dit seizoen definitief door en won afgelopen week nog beide etappes en het eindklassement in Kreiz Breizh voor dames. In juli stond ze ook als derde op het eindpodium in de Baloise Ladies Tour.

Henderson is uiteraard in haar nopjes met het vertrouwen. “Ik ben super enthousiast om de komende drie jaar voort te zetten in deze fijne omgeving en met mensen die echt in mij geloven. Ik heb dit seizoen al veel geleerd. Tour de Belle (Kreiz Breizh, red.) is, gezien mijn eerste profzege en hoe het team daar presteerde, voor mij persoonlijk het hoogtepunt van dit seizoen tot nu toe.”

“Gent-Wevelgem (gewonnen door kopvrouw Marianne Vos, red.) was ook een belangrijk moment voor de ploeg en mij”, gaat de Britse sprintster verder. “Die wedstrijd was een grote stap in de ontwikkeling van ons als team. Ik hoop dat ik het vrouwenteam van Jumbo-Visma kan helpen om het beste team ter wereld te worden. Met deze ploeg wil ik de top bereiken. Dat is het doel.”



Teammanager Esra Tromp is ook blij dat ze haar ploeg ook mede rondom Henderson kan bouwen de komende jaren. “In de afgelopen maanden heeft Anna een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waar we allemaal heel erg trots op zijn. Anna is een hele fijne renster om mee samen te werken. Haar positieve instelling, leergierige karakter en gedrevenheid zijn prachtig om te zien en werken inspirerend. Ik ben heel blij dat we de komende jaren samen door gaan werken aan onze gezamenlijke doelen.”