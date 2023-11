zaterdag 11 november 2023 om 14:56

Aniek van Alphen trots op tweede plek: “Ook zonder balken kan ik blijkbaar podium rijden”

Video Een podiumplaats voor Aniek van Alphen in de Superprestige Niel. De renster van Cyclocross Reds kende een moeizaam begin, maar kwam na een inhaalrace toch nog op plek twee terecht. “Ik ben hier heel blij mee”, zei zei in het flashinterview na afloop.

“Zeker na een heel slechte start”, voegde Van Alphen daar aan toe. “Ik kwam steeds beter in mijn ritme. Ik merkte dat anderen toch fouten begonnen te maken omdat het toch wel heel zwaar was. Ik heb eigenlijk geen fouten gemaakt, dus ik kon mooi één tempo blijven rijden. Dus ik ben superblij met die tweede plek. (…) Ook zonder balken kan ik blijkbaar podium rijden, dus ik ben hier wel heel trots op.”

Een tijdje leek Van Alphen vooral in een strijd om plek drie verwikkeld, samen met Manon Bakker. Haar ploeggenote Annemarie Worst reed toen nog in tweede positie. “Het was wel lastig om iemand eraf te rijden als iemand in je wiel zat en dezelfde lijnen kon rijden. Daarom moest ik ook wel wat uitkijken met Manon, dat ik haar niet meenam naar Annemarie. Daar moet je wel een beetje aan denken. Maar ik merkte dat ze ook fouten begon te maken, dus toen pakte ik mijn kans.”

Alvarado ongenaakbaar?

De overwinning ging naar Ceylin del Carmen Alvarado, die met grote voorsprong over de streep kwam na een lange solo. Was zij ongenaakbaar? “Ik heb haar eigenlijk helemaal niet gezien, dus ik denk het wel. Als je ziet hoe groot haar voorsprong is, laat dat wel zien dat ze supersterk is. Misschien had ik er een rondje bij kunnen blijven als ik een betere start had, maar dat zullen we nooit weten.”

Het was een zware cross in Niel, maar zondag wacht alweer de Wereldbeker Dendermonde. “Of ik dit morgen ga voelen? Ja, dat denk ik wel. Ik ga er alles aan doen om zo goed mogelijk te herstellen, maar het zit toch wel in de benen. Maar het wordt hoe dan ook zwaar, of je nou wel of geen cross hebt gereden.”