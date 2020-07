Milaan-San Remo schenkt extra wildcards aan Italiaanse teams donderdag 30 juli 2020 om 09:47

De twee extra wildcards voor Milaan-San Remo zijn voor Androni Giocattoli-Sidermec en Bardiani CSF Faizanè. Gisteren werd bekend dat de Italiaanse klassieker van zeven renners teruggaat naar zes renners per team, waardoor er ruimte ontstaat voor twee extra teams aan de start. Organisator RCS Sport heeft de twee gelukkige teams nu ook bevestigd.



“De organisatie heeft al in een vroeg stadium aan de UCI gevraagd om twee teams extra uit te nodigen zonder het aantal renners per selectie te verlagen. De UCI heeft dat voorstel afgewezen omdat dit een overschrijding van het rennerslimiet zou betekenen”, zegt wedstrijddirecteur Mauro Vegni in een persbericht.

“Doordat er niet kan worden afgeweken van die regel hebben we een nieuw verzoek ingediend, via de PCC (Professional Cycling Council, red.) om dan het aantal renners per team te reduceren naar zes, om zodoende ruimte te maken voor de twee andere teams. De PCC heeft dat verzoek goedgekeurd waardoor we in staat zijn alle drie de Italiaanse ProTeams aan de start te krijgen.”

Het verzoek van Vegni stuit op behoorlijk wat weerstand bij WorldTour-ploegen. Jumbo-Visma-teammanager Richard Plugge haalde hard uit naar de Italiaanse wedstrijdorganisatie. “Onverantwoordelijke en vanuit sportief oogpunt belachelijke beslissing”, plaatste Plugge op Twitter. “Dat dit verzoek wordt gehonoreerd is voor ons onbegrijpelijke governance op minder dan 14 dagen voor de start.” Het bericht van Plugge werd overigens gedeeld door Patrick Lefevere en Cofidis-manager Cédric Vasseur.

Onverantwoordelijke en vanuit sportief oogpunt belachelijke beslissing. Dat dit verzoek wordt gehonoreerd is voor ons onbegrijpelijke governance op minder dan 14 dagen voor de start. https://t.co/427bdZZyfN — Richard Plugge (@RichardPlugge) July 29, 2020

In totaal zullen 27 teams aan de start verschijnen. Naast de negentien WorldTour-teams zijn dat onderstaande ProTeams met een wildcard.

Wildcards Milaan-San Remo (8 aug.)

Alpecin-Fenix

Androni Giocattoli-Sidermec (extra wildcard)

Arkéa-Samsic

Bardiani CSF Faizanè (extra wildcard)

Circus Wanty-Gobert*

Gazprom-RusVelo

Total Direct Energie*

* Deze ploegen hebben eerder al een wildcard ontvangen als beste ProContinentale teams van 2019