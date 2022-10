Andrei Tchmil werpt zich op als opvolger John Lelangue: “Wil manager Lotto worden”

Andrei Tchmil is in beeld als de nieuwe CEO van Lotto Soudal, dat volgend jaar Lotto Dstny heet. De 59-jarige oud-wielrenner, die al meerdere jaren een Belgisch paspoort heeft, staat er zelf ook voor open. “Ik wil naar België komen en ik wil de manager worden van wielerploeg Lotto. Daar ben ik klaar voor”, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws.

De naam van Tchmil valt als mogelijke opvolger van John Lelangue, die het gedegradeerde team verlaat en aan de slag gaat bij de Ronde van Polen. Eerder werd al bekend dat ook Axel Merckx genoemd wordt als nieuwe CEO. HLN noemt nu ook Rik Verbrugghe (nu Israel-Premier Tech) als kandidaat voor die functie.

Dat Lotto Soudal degradeert uit de WorldTour, doet de oud-winnaar van Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo pijn. “Iedereen die de voorbije twintig jaar gekomen is, heeft misbruik gemaakt van de ploeg. Neem John Lelangue, nu gaat die de Ronde van Polen organiseren. Hij laat Lotto in puin achter”, is Tchmil hard.

“Deze ploeg verdient veel beter dan dat. Lotto is de voorbije jaren haar ziel kwijtgeraakt. Ik wil de ziel teruggeven. En ik wil daarvoor naar België komen. Ik ben een patriot.”