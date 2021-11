Andrea Guardini neemt afscheid als wielrenner

Andrea Guardini zien we volgend jaar niet meer terug in het peloton. De Italiaan heeft op zijn 32ste besloten om een punt te zetten achter zijn carrière, zo meldt onder meer La Gazzetta dello Sport. De rappe Guardini boekte tijdens zijn loopbaan 43 profoverwinningen, met als sportieve uitschieter een ritzege in de Giro d’Italia.

Guardini reed sinds 2020 voor Giotti Victoria-Savini Due, een bescheiden continentale formatie, uitkomend op een Roemeense licentie. De pijlsnelle Italiaan wist zijn ploeg dit jaar nog twee overwinningen te bezorgen in de Cycling Tour of Szeklerland (UCI 2.2) en verzamelde ook nog enkele ereplaatsen in de wat kleinere rittenkoersen zoals Belgrade-Banjaluka, Turul Romaniei en de Giro di Sicilia.

Ondanks de successen op een wat lager niveau, heeft Guardini besloten om zijn fiets op te bergen. Zo komt er een einde aan een profcarrière van om en nabij de tien seizoenen. Het begon allemaal in 2011 bij Farnese Vini-Neri-Sottoli en Guardini reed vervolgens ook nog voor Astana (2013-2016), UAE Emirates (2017), Bardiani-CSF (2018-2019) en Giotti Victoria-Savini Due.

Mister Tour of Langkawi

Guardini stond, zeker in zijn beginjaren, te boek als een pure sprinter die op goede dagen kon wedijveren met de wereldtop. Dat bleek wel in de Giro van 2012, toen hij in de achttiende etappe naar Vedelago niemand minder dan toenmalig wereldkampioen en sprintkoning Mark Cavendish wist te vloeren. Guardini kende echter ook zijn beperkingen als wielrenner. Met name in de bergetappes had de gedrongen Guardini weleens moeite om binnen tijd te finishen.

Guardini wist na zijn ritzege in de Giro van 2012 de verwachtingen nooit helemaal in te lossen, al was hij jaarlijks wel goed voor aardig wat overwinningen, met name op Aziatische bodem. De sprinter mag zich met maar liefst 24 ritzeges in de Tour de Langkawi Andrea ‘Mister Langkawi‘ Guardini noemen. Op zijn erelijst prijken ook zeges in de Eneco Tour, Tour of Oman, Tour of Qinghai Lake, Tour of Qatar, de Abu Dhabi Tour, de Tour of Turkey en de Ronde van Denemarken.