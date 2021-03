André Looij (25) hangt fiets definitief aan de haak: “Jammer, maar ik heb er vrede mee”

Interview

André Looij is definitief gestopt met wielrennen. Nadat zijn contract bij het Chinese SSIOS Miogee afgelopen winter niet meer verlengd werd, was het voor de 25-jarige Looij duidelijk: “Ik wist al toen ik naar China ging: ‘Het houdt een keer op’.”

Toen zijn Chinese werkgever SSIOS Miogee in oktober vorig jaar liet weten geen buitenlandse renners meer in de ploeg te willen hebben, kwam het Aziatische avontuur van Looij abrupt ten einde. “Ze hebben nu alleen nog Chinese renners”, legt Looij uit. “Door het reisverbod naar China konden we als ploeg nooit samen zijn. Ik heb die Chinezen een jaar niet gezien.”

In het zware coronajaar vond Looij het lastig om gemotiveerd te blijven. “Afgelopen jaar reed ik amper twintig koersen. Ik vond het een ramp om thuis te fietsen en toen ik hoorde dat de Chinezen de stekker eruit trokken, ben ik gaan kijken wat ik na het fietsen zou kunnen doen.”

Rabobank Development Team

Als jeugdrenner ontpopte de man uit Wilnis zich tot een van de sprinttalenten van zijn generatie. Hij kreeg een plek in het Rabobank Development Team, samen met onder anderen Joris Nieuwenhuis en Cees Bol. Vanuit daar hoopte Looij de overstap te kunnen maken naar de profs.

“Je hoopt dat als je bij Rabobank in de opleidingsploeg zit, dat je daarna meteen prof wordt, maar eigenlijk is dat een koe in z’n kont kijken. Of ik andere keuzes had moeten maken? Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar dat is zinloos. Misschien had ik dit, misschien had ik dat… Dat heeft iedereen volgens mij wel.”

Na drie jaar in het shirt van Roompot gekoerst te hebben, maakte Looij in 2018 de overstap naar het continentale Monkey Town. “Bij Monkey Town reed ik nog best een paar goede uitslagen. Het jaar daarop maakte ik de overstap naar China met de gedachte om nog een paar jaar in Azië te koersen, maar toen wist ik wel: ‘Het avontuur houdt een keer op’. Dat dat nu al gebeurt is jammer, maar ik heb er vrede mee.”

“Ik heb veel mooie dingen meegemaakt tijdens mijn bestaan als wielrenner. Ik ben op veel mooie plekken geweest en heb in de Ronde van Vlaanderen in de kopgroep gereden. Dat was een memorabel moment, maar ook mijn overwinning in de GP Monseré zal ik niet snel vergeten.”

Vrijheid en plezier

Looij gaat het profleven niet snel missen. “Ik heb nu veel meer vrijheid”, zegt hij. “Ik heb alleen mijn werk als verplichting, verder kan ik alles doen wat ik wil. Ik hoef niet meer streng op mijn voeding te letten, ik hoef niet altijd af te zien tijdens trainingen. Bovendien kan ik nu gewoon dagjes weg wanneer ik wil, dat hoef ik allemaal niet meer buiten het seizoen om te plannen.”

De oud-sprinter kon deze winter bijna direct aan de slag bij het ijzer- en metaalbedrijf van zijn vader. “Voorlopig zit ik daar nog op mijn plek, maar ik ben wel op zoek naar een andere baan. Ik hoef niet de rest van mijn leven bij mijn ouders te werken, maar voor nu geeft het me wel zekerheid. Mijn broers nemen straks het bedrijf over, dus dan wil ik eigenlijk wel iets anders gaan doen.”

“Toen ik hoorde dat ik geen contractverlenging kreeg, dacht ik: ‘Veel beter zal het toch niet meer worden, ik word ook al 26’. Nu fiets ik gewoon twee keer in de week voor mijn plezier, zo lang en zo hard als ik zelf wil. Dat is ook wel weer lekker.”