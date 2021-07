André Greipel (39) stopt aan het eind van het seizoen als profrenner

André Greipel heeft zijn afscheid als profrenner aangekondigd. Na zestien profseizoenen zet de Duitse sprinter van Israel Start-Up Nation aan het einde van dit jaar een punt achter zijn carrière, maakte hij vandaag bekend.

“De etappe van morgen naar de Champs-Élysées wordt mijn laatste in de Tour de France, want aan het eind van dit seizoen zet ik een punt achter mijn carrière”, vertelt Greipel in een video die door Israel Start-Up Nation is gepubliceerd. “Ik ben heel blij met alles wat ik heb bereikt samen met mijn ploeggenoten en stafleden. Ik ben dankbaar voor alle steun die ik altijd heb gekregen. Zonder mijn ploeggenoten, de staf en natuurlijk ook mijn familie had ik dit alles nooit voor elkaar gekregen”, aldus De Gorilla.

In 2006 begon zijn profcarrière bij T-Mobile. Voor de Duitse ploeg, die later HTC-Columbia werd, zou Greipel vijf seizoenen rijden en zich ontwikkelen tot een van de beste sprinters ooit. Daarna ging hij naar Omega Pharma-Lotto, het latere Lotto Soudal, en ook daar was hij heel succesvol. Na acht seizoenen vertrok hij naar Arkéa Samsic. Sinds vorig jaar koerst de Duitser, die gisteren zijn 39e verjaardag vierde, voor Israel Start-Up Nation. In zowel de Giro (zeven keer), de Tour (elf keer) als de Vuelta (vier keer) maakte hij meermaals het zegegebaar.

‘Ik hoop op een bepaalde manier betrokken te blijven’

“Ik kijk niet met spijt terug op mijn carrière. Ik heb zin in de toekomst als ik kan doen wat ik wil en ik kan afzien wanneer ik wil. En natuurlijk wil ik ook veel tijd doorbrengen met mijn familie. Ik wens iedereen en goede tijd in het profpeloton. Natuurlijk ga ik niet helemaal weg uit de wielersport en ik hoop dat ik op een bepaalde manier betrokken kan blijven. Iedereen die mij tijdens mijn carrière heeft gesteund, mijn familie natuurlijk en mijn trainers ben ik zeer dankbaar. We komen elkaar zeker nog eens tegen”, aldus Greipel.

De elf etappezeges van André Greipel in de Tour de France

Carmaux, 2011 - foto: Cor Vos Rouen, 2012 - foto: Cor Vos Saint-Quentin, 2012 - foto: Cor Vos Cap d'Agde, 2012 - foto: Cor Vos Montpellier, 2013 - foto: Cor Vos Reims, 2014 - foto: Cor Vos Neeltje Jans, 2015 - foto: Cor Vos Amiens, 2015 - foto: Cor Vos Valence, 2015 - foto: Cor Vos Parijs, 2015 - foto: Cor Vos Parijs, 2016 - foto: Cor Vos