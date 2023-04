Analist Dumoulin vol lof over Mathieu van der Poel: “Echt een kunstenaar”

Tom Dumoulin was zondag tijdens Parijs-Roubaix voor het eerst te horen als wieleranalist voor de NOS. De oud-renner zag dus van dichtbij hoe Mathieu van der Poel naar de overwinning wist te soleren. Dumoulin sprak na afloop vol lof over zijn jongere landgenoot.

“Ik ben echt naar een kunstenaar aan het kijken”, begon een enthousiaste Dumoulin zijn analyse. “Zet hem op een fiets, maakt niet uit of het nou een stadsfiets is of een BMX. Hij rijdt er drie keer op en de vierde keer wint hij en verslaat hij iedereen. Ik ben echt met hem aan het meegenieten. Ik stond hier te juichen als een klein kind, ik vind het fantastisch”, aldus de winnaar van de Giro d’Italia van 2017.

Dumoulin ziet een ‘bepaald talent’ bij Van der Poel. “Hij heeft sowieso een enorme motor natuurlijk, maar hij heeft iets dat hem gewoon veel beter maakt dan andere wielrenners. Dat laat zich moeilijk in woorden uitleggen. Hij neemt wel wat risicootjes. Er zijn wel wat bochtjes die hij iets te hard ingaat en dat hij dan bij het uitkomen van de bocht erachter komt: oei, dat ging maar net goed. Maar hij weet het dan ook weer op te lossen. En dat is ook kunst.”

Ook over de mens Mathieu van der Poel is Dumoulin zeer te spreken. “Het is een gouden vent. Met Mathieu kun je altijd lachen in het peloton. Hij is altijd relaxed. Af en toe kan Mathieu ook wel te relaxed zijn hoor, dat moet ook gezegd worden. In de Ronde van Vlaanderen verloor hij opeens de aansluiting met het peloton. Dat hebben z’n ploegmaten voor hem moeten oplossen. Ik heb in Parijs-Roubaix in ieder geval weer van hem genoten, we hebben een geweldige winnaar.”