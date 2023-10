vrijdag 20 oktober 2023 om 18:11

Amber Kraak verlaat Jumbo-Visma voor Frans avontuur

Amber Kraak vertrekt na ruim twee jaar bij Jumbo-Visma. De 29-jarige renster, die succesvol de overstap maakte van het roeien naar de wielersport, heeft een contract getekend bij het Franse team van FDJ-SUEZ.

Kraak heeft bij FDJ-SUEZ een contract getekend voor twee seizoenen, waardoor ze tot eind 2025 vastligt. Ze wordt er volgend jaar ploeggenote van onder meer landgenotes Loes Adegeest, Nina Buijsman en Lauren Molengraaf. Ook komt ze er kopvrouwen Cecilie Uttrup Ludwig en Marta Cavalli tegen.

“Het is een ambitieuze ploeg met een bewezen staat van dienst in eendagskoersen en klassementswedstrijden”, reageert Kraak. “De nadruk ligt op de ontwikkeling van renners en dat maakt FDJ-SUEZ de ideale omgeving voor mij. Ik wil graag de ploeg helpen in haar ambities en zal mij zelf ook richten op het tijdrijden en wat kleinere wedstrijden.”

Na haar overstap van de roeiboot naar de fiets toonde Kraak zich de laatste jaren steeds meer. Zo werd ze afgelopen seizoen tweede in de GP de Plouay, derde in de Ronde van Scandinavië en won ze La Périgord Ladies, een kleine Franse eendagskoers.

The latest recruit for the coming seasons: the 29-year-old Dutchwoman Amber Kraak has signed up with the team until 2025 ! ✍️

Known for her time trial skills and daring attacks, Amber fits perfectly into the team dynamic !

🔍 https://t.co/TPCoks7V0D pic.twitter.com/IP9JN6NAtH

— FDJ – SUEZ (@FDJ_SUEZ) October 20, 2023