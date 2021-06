Jumbo-Visma haalt ex-roeister Amber Kraak aan boord

Amber Kraak komt tenminste tot het einde van 2021 de vrouwenploeg van Team Jumbo-Visma versterken. De voormalig roeister zal tijdens het Nederlands kampioenschap haar debuut maken in het zwart-gele tenue.

Kraak werd samen met Anne-Marie Schonk wereldkampioen U23 lichte dames dubbel en was tot 2019 onderdeel van de Nederlandse selectie voor de Olympische Spelen in Tokyo. “Als reserve voor de Olympische selectie zat ik uiteindelijk veel alleen in de boot en daar verloor ik mijn plezier. Toen ben ik me gaan focussen op het wielrennen. Roeien is erg belastend voor je rug en om toch de belasting te pakken op je benen fiets je al veel.”

“Pas toen ik 2019 stopte met roeien ben ik wedstrijden gaan rijden. Dat ging heel erg goed en ik kreeg daar heel veel plezier in.” De 26-jarige Kraak kijkt uit naar een mooi avontuur bij Jumbo-Visma. “De komende maanden wil ik vooral kijken of ik mijn steentje kan bijdragen aan het team. Daarnaast kan ik nog heel veel leren over het wielrennen. Niet alleen het fysieke maar ook het tactische aspect.”

Klimmen

“Ik verwacht dat vooral de meerdaagse wedstrijden mij zullen liggen. Ik herstel snel, dus hoe meer dagen hoe beter. Klimmen vind ik ook erg leuk. Dat ik me meer zal ontvouwen richting klimmer is wel de verwachting.” Teammanager Esra Tromp is zeer te spreken over de kersverse aanwinst. “Ik verwacht dat Amber een goede aanvulling zal zijn op het team. Vanuit het roeien heeft ze een enorme inhoud.”

“Ze heeft iets minder ervaring met het rijden van wedstrijden dus het komende half jaar gaan we vooral gebruiken als proefperiode om Amber te leren kennen en om te kijken hoe zij zich verder ontwikkelt als wielrenster. Ze heeft eerder al een paar dagen met ons mee kunnen trainen en we zijn blij dat ze het team dit seizoen al komt ondersteunen.”