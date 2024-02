dinsdag 13 februari 2024 om 08:56

Amaury Capiot klopt Ide Schelling nipt in Tour of Oman, Finn Fisher-Black herovert leiderstrui

Amaury Capiot heeft de vierde etappe van de Tour of Oman gewonnen. De Belg was op de lastige aankomst in Yitti Hills net wat sneller dan Ide Schelling. Dankzij bonificatieseconden onderweg wist Finn Fisher-Black de leiderstrui te heroveren op Luke Lamperti.

Het zit de Tour of Oman dit jaar niet mee. Nadat de organisatie zich door extreme weersomstandigheden eerder al genoodzaakt zag om de derde etappe in te korten, moest ook gesnoeid worden in de route van rit vier. De voorlaatste etappe van de Tour of Oman was nu nog slechts 104 kilometer lang. De finish lag nog wel gewoon in Yitti Hills, waar de springveren een uitgelezen kans op de zege kregen. In de finale lagen de klim van Al Jissah (2,5 km aan 6,9%) en vlak voor de finish de helling naar Yitti Hills, goed voor 1,6 kilometer klimmen aan 6,6%.

Drie koplopers

De vlucht van de dag bestond uit drie renners: Blake Quick (Jayco AlUla), Rasmus Bøgh Wallin (Uno-X Mobility) en Matteo Malucelli (JCL Team UKYO). De drie kregen zo’n twee minuten van het peloton, waar het Soudal Quick-Step van klassementsleider Luke Lamperti controleerde. Halverwege de rit, op Jabal Road (3,7 km aan 9,2%), kreeg het pak de koplopers alweer in zicht. Ze lieten hen daarna echter weer een tijdje zwemmen.

Voor de klim van Al Jissah waren de drie echter alweer tot de orde geroepen. Op deze helling zagen we enkele aanvalspogingen, maar niemand kwam weg. Wel moesten de nodige renners lossen, waardoor we met een uitgedund peloton naar de slotklim gingen. Hier was het BORA-hansgrohe dat aanvankelijke de forcing voerde, tot er verschillende demarrages kwamen. Nathan Earle (JCL Team UKYO) sloeg een mooi gaatje, dat Mauri Vansevenant niet direct dichtkreeg. De Australiër begon met voorsprong aan de slotkilometer.

Capiot haalt het voor Schelling

Earle hield nog bijzonder lang stand, want pas op honderd meter voor de streep stormde het peloton over hem heen. Het waren de mannen van Lotto Dstny die de bres dichten, maar daarna leek Ide Schelling – vorig jaar al derde in Yitti Hills – op weg naar de zege. Amaury Capiot wist de Nederlander van Astana Qazaqstan met een ultieme jump echter nog te verschalken. Davide De Pretto (Jayco AlUla) werd derde.

Luke Lamperti en Finn Fisher-Black begonnen de rit in dezelfde tijd en finishten ook in dezelfde tijd. Maar doordat Fisher-Black onderweg drie bonificatieseconden meesnoepte bij een tussensprint, begint de Nieuw-Zeelander woensdag als klassementsleider aan de laatste etappe, de koninginnenrit naar Green Mountain.