zaterdag 16 maart 2024 om 09:50

Amaury Capiot breekt sleutelbeen bij val in Bredene Koksijde Classic

Amaury Capiot heeft vrijdag zijn sleutelbeen gebroken in de absolute slotfase van de Bredene Koksijde Classic. In een chaotische sprint klapte de Belgische sprinter van Arkéa-B&B Hotels samen met Lionel Taminiaux (Lotto Dstny) tegen het asfalt. Het is nog niet bekend hoe lang Capiot uit de roulatie is.

In de slotfase van de Bredene Koksijde Classic waren met nog drie kilometer te gaan twee man vooruit. Yves Lampaert Soudal Quick-Step ) en Patrick Eddy dsm-firmenich PostNL) stampten op de pedalen, maar Arkéa-B&B Hotels werkte hard om hun sprinter, Amuary Capiot, zijn werk te kunnen laten doen. Het lukte de ploeg om alles samen te brengen, maar in de sprint ging de Belg dus onderuit.

De ploeg laat weten dat het gaat om een breuk in het uiteinde van zijn linker sleutelbeen. Het is nog niet bekend hoe lang Capiot nodig heeft om te herstellen van de breuk. De sprinter was 2024 goed begonnen met een ritzege in de Tour of Oman en noteringen in de top-5 bij de Muscat Classic en Tirreno-Adriatico. Na langdurig blessureleed aan de knie bevindt Capiot zich dus wederom in de lappenmand.