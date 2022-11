Amanuel Gebreigzabhier verlengt met één jaar bij Trek-Segafredo

Amanuel Gebreigzabhier blijft langer bij Trek-Segafredo. De Eritreeër heeft zijn contract bij het Amerikaanse team met één jaar verlengd. Dat meldt Trek-Segafredo in een persbericht.

Gebreigzabhier kwam in 2021 bij Trek-Segafredo, nadat hij enkele jaren voor NTT Pro Cycling en voorganger Dimension Data had gereden. “Toen ik mijn eerste contract tekende bij Trek-Segafredo, wist ik dat ik in de juiste omgeving was beland om te groeien en te slagen in de WorldTour”, zegt Ghebreigzabhier. “Elke koers voelde ik me onderdeel van het team en waardeerde ik de unieke sfeer hier.”

“Het is dankzij dit gevoel dat ik de laatste maanden in staat ben geweest om te herstellen van de zware valpartij die ik had in de Ronde van Catalonië. Het was een moeilijke periode”, aldus de klimmer, die 2022 nochtans goed begon. Hij werd onder meer zesde in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. “Na een bemoedigend en sterke start van het seizoen, voelde ik dat het moeilijk was om weer honderd procent gezond te worden. De familiariteit van het team, samen met het harde werk van iedereen, zorgden ervoor dat het lukte en ik weer een renner werd.”

Volgend jaar wil Gebreigzabhier, die zijn seizoen afsloot met een 24e plaats in de Veneto Classic, weer een stap zetten. “Het volgende doel is om mijn beste conditie weer terug te krijgen en de groei door te zetten die tijdens mijn eerste twee jaar bij het team ingang is gezet”, vertelt de 28-jarige renner. “Daar wil ik deze winter mee aan de slaag. Ik voel me heel gemotiveerd voor 2023. Ik hoop dat ik een belangrijke rol kan spelen, voor het team en voor mezelf, in de rittenkoersen. De droom is sterk genoeg zijn om een oproep voor de Tour de France te verdienen.”

Volledige potentieel eruit halen

Ghebreigzabhier verdient een langer verblijf bij Trek-Segafredo, vindt ploegmanager Luca Guercilena. “Toen Amanuel bij het team kwam, had hij al een plek in het profpeloton, maar we zagen dat hij nog steeds veel ruimte voor verbetering had. Aan het begin van dit jaar begonnen we deze ontwikkeling te zien, maar toen had hij die spijtige val in Catalonie. Amanuel was heel vastberaden om goed te herstellen en sterk terug te komen.”

“Wij blijven toegewijd om zijn volledige potentieel eruit te halen. En ik blijf geloven dat hij een waardevolle kracht is, vooral in de bergen tijdens rittenkoersen.”