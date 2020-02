Amador verbreekt contract bij Movistar, weg naar Team Ineos ligt open dinsdag 11 februari 2020 om 16:12

De transfer van Andrey Amador naar Team Ineos lijkt een formaliteit, nu de Costa Ricaan geen deel meer uitmaakt van de selectie van Movistar. Beide partijen zijn het eens geworden over een contractverbreking, waardoor Amador vrij is om voor een andere ploeg te tekenen.

De 33-jarige Amador was de laatste maanden de hoofdrolspeler in een heuse transfersoap. Voor wie het verhaal heeft gemist: het Spaanse Movistar maakte in juli 2019 bekend dat de 33-jarige Amador had bijgetekend bij de Spaanse WorldTour-formatie, maar eind september kwam naar buiten dat de renner een streep had gezet door het akkoord en naar Team Ineos zou vertrekken.

Amador wil dolgraag voor de Britse sterrenformatie koersen en werd onlangs al gespot in het tenue van Team Ineos, maar Movistar wilde zijn steunpilaar niet zomaar laten gaan. “We hebben een voorcontract in ons bezit, ondertekend door Amador en zijn manager”, doelde teammanager Eusebio Unzué op rennersmakelaar Giuseppe Acquadro.

Nieuw avontuur

“Het is nu aan de UCI om de zaak op te lossen. Andrey zal het allemaal moeten uitleggen.” Unzué had echter wel een oplossing voor het probleem. “Als Andrey betaalt, is hij vrij om te koersen voor Team Ineos. Hij zal een vergoeding moeten betalen op basis van de bestaande wetgeving.” Beide partijen hebben vandaag dus een akkoord bereikt.

Dit betekent dat er een einde komt aan de elfjarige samenwerking tussen Amador en Movistar. De klimmer maakte in 2009 zijn debuut voor de Spaanse formatie, toen de ploeg nog door het leven ging als Caisse d’Epargne. Drie jaar later boekte Amador zijn grootste individuele zege: een bergetappe in de Giro d’Italia met aankomst op Cervinia. Verder reed hij nog tweemaal top-10 in de Italiaanse ronde.