Amador niet op ploegpresentatie Movistar, Betancur wel donderdag 19 december 2019 om 13:26

Andrey Amador was de grote afwezige tijdens de ploegpresentatie van Movistar in aanloop naar het nieuwe seizoen. De contractperikelen rondom de Costa Ricaan spelen nog altijd. Ondanks een eerder akkoord met Movistar over een contractverlenging, zou hij op weg zijn naar Team Ineos.

Movistar meldde een overeenkomst te hebben met Amador over een nieuwe verbintenis die hem tot eind 2021 bij de ploeg zou houden. In september kwam het nieuws naar buiten dat de Costa Ricaan daar een streep door zou hebben gezet, om naar Team Ineos te gaan.

Volgens de laatste berichten is Amador nog altijd in afwachting van nieuws. Het laatste woord lijkt nu aan de UCI, dat moet bepalen of een transfer van de 33-jarige coureur naar Team Ineos geldig is. Amador gaf recent aan snel duidelijkheid te willen. In afwachting van een besluit was hij dus afwezig bij de ploegpresentatie van Movistar.

Carlos Betancur

Wie er wel bij was, was Carlos Betancur. De Spaanse WorldTour-formatie had nog niet officieel gecommuniceerd dat de Colombiaanse klimmer zou bijtekenen, maar zijn aanwezigheid op de presentatie lijkt een duidelijke bevestiging. De 30-jarige Betancur rijdt sinds 2016 voor Movistar. In april van dit jaar won hij de Klasika Primavera.