Alvarado wint Superprestige: “Ik verwacht volgend jaar weer bij de top te horen”

Ceylin del Carmen Alvarado soleerde zaterdag naar de zege in de Superprestige Middelkerke. Daarmee verzekerde ze zich ook meteen van de eindzege in de Superprestige. “Dat voelt heel goed”, zei Alvarado in het flashinterview na afloop.

“Het is heel fijn dat ik vandaag met de eindoverwinning naar huis kan gaan en ook nog eens mag afsluiten met een overwinning”, vervolgde de renster van Alpecin-Deceuninck, die het regelmatigheidsklassement in het seizoen 2019-2020 ook al eens wist te winnen. Deze winter was ze in vijf van de acht manches de beste. Een verdiende winnares dus? “Dat denk ik wel”, lachte ze.

In Middelkerke maakte Alvarado al snel het verschil. Ze reed in de eerste ronde weg bij de rest van het veld, waaronder Inge van der Heijden, haar naaste belaagster in het klassement. “Ik had wel het plan om er al vrij snel korte metten mee te maken, maar het gebeurde nog wel wat eerder dan ik had verwacht. Het was een beetje de frustratie van vorige week eruit fietsen, toen het niet zo goed ging. Dat heb ik vandaag gedaan. Nu voelt het terug goed”, aldus de de nummer vijf van het WK in Hoogerheide.

Alvarado kijkt positief vooruit naar volgende winter. “Ik denk dat mijn vorm gewoon blijft stijgen en dat ik terug in orde ben. Volgend seizoen verwacht ik weer bij de top te horen.”

Lees meer: Alvarado verzekert zich met zege in Middelkerke van eindwinst in Superprestige