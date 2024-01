zondag 21 januari 2024 om 14:59

Alvarado verzekert zich in Benidorm van eindzege Wereldbeker: “Carrière compleet”

Ceylin del Carmen Alvarado is de winnares geworden van de Wereldbeker. Volgende week wacht nog een manche in Hoogerheide, maar met haar derde plaats in Benidorm stelde de Nederlandse haar eindzege al veilig. “Dit maakt me heel blij”, zei ze in het flashinterview na de Spaanse cross.

Alvarado begon de dag met 312 punten. Door vandaag als derde te eindigen, voegde ze nog eens 25 punten aan haar totaal toe. Met de 337 punten is ze niet meer in te halen door Puck Pieterse, de nummer twee van het klassement met 290 punten. De winnares van een manche krijgt 40 punten en dus kan Pieterse niet meer voorbij Alvarado met een eventuele zege in Hoogerheide.

“Het is voor het eerst dat ik dit klassement win. Ik ben blij dat ik het eindelijk heb”, aldus Alvarado in het Engels, om later ook nog in het Nederlands haar vreugde uit te drukken. “Ik heb het klassement ook nog een keer in de laatste wedstrijd verloren. Nu heb ik heb eindelijk. Dit was het enige wat ik nog miste. Dit maakt mijn carrière compleet.”

Achtervolgen in Benidorm

In Benidorm reed Alvarado vooral in de achtervolging. Ze moest een paar keer afhaken bij Pieterse en winnares Fem van Empel, maar kon vaak weer terugkeren. “Mijn ketting kwam er een keertje af op de tweede trap”, blikt ze terug op een van de momenten dat ze de aansluiting verloor. “Ik moest van de fiets om hem er weer op te leggen. Dat was een lange achtervolging. Uiteindelijk lukte het, maar ze losten me weer, want ik was moe, haha. De benen waren leeg. Zo ging het de hele koers.”

De afgelopen weken had Alvarado last van rugklachten. Hoe ging dat nu? “Het was vrij goed, tot halverwege de cross. Daarna was het vechten tegen de pijn, maar het was beter dan de afgelopen wedstrijden. Ik ben blij dat er wat verbetering is, maar het moet nog beter.”