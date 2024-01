zondag 21 januari 2024 om 14:34

Fem van Empel is Puck Pieterse de baas in Wereldbeker Benidorm na razendspannende slotronde

Fem van Empel heeft voor het tweede jaar op rij de Wereldbeker Benidorm gewonnen. In de slotronde vocht ze een spannend duel uit met Puck Pieterse, die uiteindelijk genoegen moest nemen met de tweede plaats. Ceylin del Carmen del Alvarado werd derde.

De organisatie van de Wereldbeker Benidorm kon bij de vrouwen rekenen op het sterkst mogelijk deelnemersveld. Puck Pieterse, Wereldbeker-leidster Ceylin del Carmen Alvarado, Nederlands kampioen Lucinda Brand, wereldkampioene Fem van Empel – ze waren allen van de partij in de Spaanse cross.

Pieterse zet druk in openingsfase

Van de topfavorieten had Van Empel de beste start, maar ook Alvarado en Pieterse waren goed vertrokken. Brand zat wat verder. Zij moest vanaf een afstandje toekijken, hoe Pieterse er op de lastigste (asfalt)helling van de ronde gas gaf. Van Empel zat strak in het wiel, Alvarado volgde op een paar meter, de rest kreeg al veel meer aan de broek. Brand schoof aan het begin van de tweede ronde wel op naar plek vier, maar had (in het gezelschap van Sara Casasola) al wel bijna twintig seconden achterstand.

Vooraan bleef Pieterse druk zetten. Van Empel moest in een technische fase even een gaatje laten, maar kwam daarna terug en nam vervolgens over. Ondertussen had ook Alvarado de aansluiting weer kunnen maken, maar heel lang bleef ze niet in de spits van de koers. De renster van Alpecin-Deceuninck kwam wat tegen in de derde ronde en keek meteen tegen een flinke achterstand aan. Dat kwam ook door een versnelling van Pieterse, die Van Empel evenwel nog niet los kreeg.

Duel of driestrijd?

Het verschil tussen het kopduo en de eerste achtervolger bleef daarna wat schommelen, totdat Alvarado in de vijfde ronde toch weer aan kon sluiten. Het trio daar weer achter – Brand, Casasola en Kata Blanka Vas – sloop in deze fase ook weer wat dichterbij. Maar net op dat moment was er weer een prik van Van Empel in de zandstrook. Daarna nam Pieterse over een van haar favoriete gedeeltes, de asfaltklim. Alvarado ging weer overboord, de rest zag de achterstand groeien.

Toch zat de taaie Alvarado na zes van de zeven rondes weer vooraan. Van Empel en Pieterse waren na elkaar gaan kijken, waardoor het stil was gevallen. Bij het ingaan van de slotronde nam Alvarado zelfs eventjes de leiding, maar al gauw nam Van Empel de kop over. Ondanks dat het tempo hoog lag, bleven de drie bij elkaar. Daar kwam op de fietspadklim verandering in. Pieterse trok hier ten strijde, maar net voor de top ging Van Empel er voorbij. De beslissende move?

Van Empel haalt het

Nog niet, want Pieterse pakte in de afdaling toch weer de koppositie. Het was nu sprinten van bocht naar bocht en de renster van Fenix-Deceuninck wist de wereldkampioene lange tijd achter zich te houden. In een bocht naar rechts kwam Van Empel echter binnendoor en met een klein schouderduwtje wist ze de koppositie te veroveren. Die koppositie zou ze met een laatste sprint niet meer uit handen geven. En dus won de renster van Visma | Lease a Bike, net als vorig jaar, de Wereldbeker Benidorm. Pieterse werd tweede, Alvarado volgde wat later op plek drie.

Wereldbeker Benidorm

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Visma | Lease a Bike)

2. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) op 1s

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 16s

4. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 27s

5. Kata Blanka Vas (SD Worx) op 33s

6. Sara Casasola (FAS Airport Services – Guerciotti) op 44s

7. Laura Verdonscchot (De Ceuster-Bonache) op 1m28s

8. Marie Schreiber (SD Worx) op 1m46s

9. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 2m23s

10. Zoe Backstedt (Canyon//SRAM) op 2m23s