zondag 29 oktober 2023 om 14:57

Alvarado verloor aansluiting met Van Empel door valpartij: “Anders hadden we tot diep in de finale kunnen strijden”

Video Ceylin del Carmen Alvarado was the best of the rest in de Wereldbeker Maasmechelen. Ze eindigde op de tweede plaats, ver achter Fem van Empel. “Ik voelde me behoorlijk goed, maar ik viel in de tweede ronde”, vertelde de renster van Alpecin-Deceuninck in het flashinterview na afloop.

“Van Empel sloeg een gat en toen was het einde verhaal voor vandaag”, aldus Alvarado, die stelde dat haar val het beslissende moment in de cross was. “Ik viel behoorlijk hard. Mijn knie ligt open, mijn schoen was gebroken en ik had anderhalve ronde lang behoorlijk wat pijn. Ik moest het heel rustig aandoen. Daarna kon ik weer koersen, maar was het al verloren.”

Pijn

Had Alvarado na haar val nog even de hoop dat ze terug kon keren? “Nee, ik was best wel hard gevallen na de balken, over dat grindstuk. Ik had meteen best wel pijn. Ik had krachtsverlies in de knie waarop ik gevallen was. Ook zat ik meteen al op bijna dertig seconden, dus ik wist meteen dat het eigenlijk al voorbij was, jammer genoeg.”



Alvarado denkt dat de wedstrijd heel anders had kunnen lopen zonder de valpartij. “Ik denk dat we tot diep in de finale hadden kunnen strijden, ik voelde me heel goed en best wel sterk vandaag. Ik had niet de indruk dat ze me vandaag zomaar zou lossen, maar het pakte helaas anders uit.”

Met vertrouwen naar het EK

Vandaag lukte het dus niet voor Alvarado, maar volgende week krijgt ze op het EK een nieuwe kans om het op te nemen tegen Van Empel. Ze kijkt er met vertrouwen naar uit. “Als ik goed herstel van mijn valpartij, hoop ik volgende week ook weer zo’n strijd te kunnen leveren. En dan in plaats van één ronde de hele wedstrijd.”