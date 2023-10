zondag 29 oktober 2023 om 14:31

Een klasse apart: Fem van Empel wint ook Wereldbeker Maasmechelen met overmacht

Fem van Empel blijft maar winnen. De wereldkampioene reed met de Wereldbeker Maasmechelen haar vierde veldrit van het seizoen en boekte meteen ook haar vierde overwinning. Ceylin del Carmen Alvarado werd op grote achterstand tweede, Aniek van Alphen derde.

De Superprestige Ruddervoorde had ze aan zich voorbij laten gaan, maar in Maasmechelen was ze er weer bij: Fem van Empel. De wereldkampioene kende een goede start en dook als eerste het veld in, net voor Marie Schreiber. Kort daarachter was er een valpartij, met onder anderen Annemarie Worst en Manon Bakker als slachtoffers. Ceylin del Carmen Alvarado, de winnares van de Superprestige Ruddervoorde en op papier de voornaamste uitdager voor de zege, zat ervoor en nestelde zich al gauw in het wiel van Van Empel.

Van Empel solo

De twee scheidden zich nog in de eerste ronde af, waarbij Van Empel het initiatief nam. Alvarado werd onder druk gezet, maar na één ronde kwamen ze wel samen door. Aniek van Alphen reed op elf seconden in derde positie, de rest volgde al op meer dan twintig tellen. We leken op een duel af te stevenen, maar al in het begin van de tweede ronde moest Alvarado afhaken. Van Empel sloeg meteen een groot gat en kon beginnen aan een lange solo.

Achter de renster van Jumbo-Visma ging Van Alphen voorbij Alvarado, die een probleem met haar schoen had en de daarom de wisselpost in moest. Alvarado keerde echter al snel weer terug bij Van Alphen en liet haar in de vierde ronde achter. Inmiddels had Van Empel al meer dan een halve minuut voorsprong op de nummer twee in de wedstrijd. In de resterende rondes zou ze het gat alleen nog maar vergroten en dus kon ze uitgebreid zegevieren, toen ze na zes rondes als winnares over de streep kwam.

Gevecht om ereplaatsen

In de strijd om plek twee werd het wél nog spannend. Alvarado maakte wat foutjes in de vijfde ronde, waardoor Van Alphen terugkeerde bij de renster van Alpecin-Deceuninck. Ze sloeg zelfs even een gaatje, maar dat liet Alvarado niet gebeuren. Laatstgenoemde ging op haar beurt weer voorbij Van Alphen en maakte nu definitief het verschil. Zo zouden de verhouding blijven: Alvarado werd tweede, Van Alphen derde. Daarachter haalde Van der Heijden het met een uiterste kracht nipt voor Marie Schreiber.

Wereldbeker Maasmechelen

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma) in 51m46s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 1m28s

3. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) op 1m42s

4. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) op 2m00s

5. Marie Schreiber (SD Worx) op 2m03s

6. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m04s

7. Sara Casasola (FAS Airport Services – Guerciotti) op 2m08s

8. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) op 2m41s

9. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 2m53s

10. Kristyna Zemanová (Brilon Racing) op 2m53s