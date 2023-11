zaterdag 18 november 2023 om 14:35

Alvarado vecht zich naar zege in Merksplas: “Voelde me eigenlijk niet heel goed”

Ceylin del Carmen Alvarado was zaterdag de beste in de Superprestige Merksplas. De vorige twee manches van de Superprestige was ze veruit de beste, maar ditmaal kreeg ze lang tegenstand van Lucinda Brand. “Met deze ben ik echt blij”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Ik voelde me tijdens de wedstrijd eigenlijk niet heel goed”, aldus Alvarado. “In de eerste ronde was ik al niet goed weg en Lucinda deed meteen de gaskraan open. Ik werd ook een beetje opgehouden, waardoor het al vrij snel een groot gat was. Het was echt vechten om het dicht te rijden en er voorbij te gaan.”

In eerste instantie sloeg Alvarado een groot gat, maar in het begin van de derde ronde kwam Brand toch weer dichterbij. “Klopt. Ik heb natuurlijk echt moeten geven in de eerste twee rondes op terug te rijden, want ze reed wel hard. Het was erop en erover. Zij moest natuurlijk ook geven, dus ik dacht: als ik weg wil rijden, is dit misschien mijn kans. Ze maakte een fout, waardoor het gat meteen wat groter werd. Maar in de derde ronde moest ik even bekomen en wat rustiger rijden. Anders reed ik mezelf misschien voorbij. Ze kwam terug, maar ik kon het gat uiteindelijk toch weer groter maken.”

Het loopwerk van Alvarado leek op op punt in Merksplas. Heeft ze daar specifiek op gewerkt? “Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het lopen me sowieso wel goed afgaat. En als de conditie beter is, gaat dat natuurlijk ook wel wat gemakkelijker. Dat blijkt ook wel.”