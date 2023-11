zaterdag 18 november 2023 om 14:21

Ceylin del Carmen Alvarado zet zegereeks in Superprestige voort met winst in Merksplas

Ceylin del Carmen Alvarado blijft maar winnen in de Superprestige. In Merksplas boekte ze haar derde zege op rij in het regelmatigheidscriterium, al had ze ditmaal wel de nodige tegenstand van Lucinda Brand. De renster van Baloise Trek Lions hield het spannend tot de slotronde, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Ceylin del Carmen Alvarado kreeg in Merksplas een kans om haar derde Superprestige-wedstrijd op een rij te winnen. Ze moest dan wel concurrenten als Lucinda Brand, Annemarie Worst, Aniek van Alphen en Inge van der Heijden verslaan. Die laatste schoot als beste uit de startblokken. Al snel nam Brand echter over en binnen de kortste keren reed de renster van Baloise Trek Lions alleen voorop. Alvarado dichtte ondertussen het gat richting Van der Heijden.

Duel tussen Alvarado en Brand

Na één ronde was het verschil tussen Brand en Alvarado zes seconden. Van der Heijden was na haar goede begin teruggezakt naar plek vier, terwijl Annemarie Worst oprukte naar positie drie. Beide vrouwen zagen Brand en Alvarado steeds wat verder wegrijden, wat deed vermoeden dat we een tweestrijd zouden krijgen. Halverwege de tweede ronde ging Alvarado echter op en over Brand. Kregen we dan toch weer een solo?

Zeker was de renster van Alpecin-Deceuninck na twee van de vier rondes nog niet. Brand beperkte haar achterstand voorlopig tot twaalf seconden. In de derde ronde begon Alvarado de hete adem van haar achtervolgster echt in haar nek te voelen, want Brand naderde tot op zes tellen. Door een valpartijtje verloor laatstgenoemde echter weer wat terrein. Vervolgens liep Alvarado weer verder uit en bij het ingaan van de slotronde was de bres weer twintig seconden.

Alvarado pakt de zege

Het bleek genoeg om de winst te pakken. In de vierde en laatste ronde kwam de overwinning niet meer in gevaar voor Alvarado, die eerder al de Superprestige-manches in Ruddervoorde en Niel op haar naam schreef. Brand hoefde op haar beurt niet te vrezen voor de tweede plaats. Daarachter waren nog wel verschuivingen. Zo ging Marion Norbert-Riberolle voorbij Annemarie Worst, waardoor zij het podium vervolledigde.

Superprestige Merksplas

Uitslag vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) in 41m03s

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 26s

3. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Corendon) op 1m11s

4. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 1m21s

5. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m23s

6. Aniek van Alpehn (Cyclocross Reds) op 1m29s

7. Manon Bakker (Crelan-Corendon) op 1m35s

8. Inge van der Heijden (Crelan Corendon) op 1m45s

9. Sanne Cant (Crelan-Corendon) op 1m50s

10. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) op 2m27s