donderdag 4 januari 2024 om 15:01

Alvarado strandt na ‘koprol’ op derde plaats in Koksijde: “Had denk ik een plaats hoger kunnen eindigen”

Ceylin del Carmen Alvarado deed er in de slotronde van de X2O Trofee Koksijde alles aan om nog tweede te worden, maar Lucinda Brand bleef haar nipt voor. “Ik denk dat ik zeker een plaatsje hoger had kunnen eindigen”, zei de renster van Alpecin-Deceuninck in het flashinterview na afloop.

“Maar ik had een koprol gemaakt in de eerste ronde”, vervolgde Alvarado. “Daardoor verloor ik wat plaatsen en was het terug mijn ritme zoeken.”

Alvarado had ook nog wat last van haar onderrug tijdens de wedstrijd. “Maar dat had ik tijdens de verkenning ook al”, benadrukte ze dat het niet per se door haar val kwam. “Het was even afwachten hoe het zou gaan vandaag, maar uiteindelijk heb ik best goed stand gehouden. Pas toen ik echt goed kon geven onderweg, begon het weer op te spelen. Maar ik heb wel mijn best gedaan om het maximale eruit te halen.”

Met een uiterste krachtsinspanning kwam Alvarado nog bij Brand, maar haar kloppen, zat er net niet in. “Ik had ook nog Laura (Verdonschot, red.) achter me. Die reed toch wat beter door het zand dan ik, maar ik denk dat ik op de tussenstukken wel wat sneller was. Aanvankelijk dacht ik dat het onmogelijk was om Brand terug te halen, maar ronde na ronde kwam ik wat dichter. Op een gegeven moment bleef ik haar zien rijden. Toen dacht ik: het is alles of niets hè. Ik kwam een meter te kort of zo”, lachte ze.