zaterdag 10 februari 2024 om 14:56

Alvarado sluit seizoen af met eindzege in Superprestige: “Zonder rugklachten was ik tot het einde doorgegaan”

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestige gewonnen. De renster van Alpecin-Deceunink stond voor de cross in Middelkerke al op rozen en verzekerde zich van de eindzege door in de afsluiter als derde te eindigen. Een dubbel, nadat ze eerder dit seizoen ook al de Wereldbeker binnensleepte. “Daar ben ik zeker blij mee”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Ik ben blij dat het vandaag toch is gelukt om mijn leiderstrui te behouden en eindwinnares te worden”, aldus Alvarado, die niet in aanmerking kwam voor de dagzege. In de eerste minuut van de cross pakte ze nog wel de koppositie, maar al snel ging ze onderuit. Vervolgens bleek Lucinda Brand heer en meester in Middelkerke. “Ik gleed onderuit”, kijkt Alvarado terug op haar schuiver. “Ik stond er zelfs van te kijken, het kwam wat uit de lucht vallen.”

“Ik herpakte mezelf wel, maar Lucinda reed zo hard in de eerste ronde. Dus dat lukte niet. Ik heb de hele wedstrijd last van mijn rug gehad, dus ik probeerde mijn eigen tempo te rijden. Uiteindelijk heeft dat nog net geresulteerd in een derde plaats, want Marion (Norbert Riberolle, red.) kwam ook nog aardig dicht.”

Einde seizoen

Heeft het voor Alvarado nog nut om in het restant van het seizoen veel te crossen, als ze met die rugklachten zit? “Nee, zo rondrijden is niet leuk. Het is mentaal en fysiek geen plezier. We hebben samen met de ploeg besloten dat dit mijn laatste wedstrijd is. Hier houdt het voor mij op. Ik denk dat mijn rug daar wel heel blij mee is. Ik heb twee klassementen gewonnen, dus het was een mooi seizoen. Zonder de rugklachten was ik nog wel tot het einde doorgegaan, maar met mijn rug zou dat niet gaan.”