zondag 19 november 2023 om 14:53

Alvarado emotioneel na zege tegen Pieterse: “Heb hard moeten vechten de afgelopen jaren”

Ceylin del Carmen Alvarado heeft voor het tweede weekend op rij een Wereldbeker-wedstrijd gewonnen. Bij de rentree van Puck Pieterse was ze de beste in de cross van Troyes. Dat zorgde voor de nodige emoties. “Ik heb de afgelopen jaren hard moeten vechten om te staan waar ik nu sta”, legde ze uit in het flashinterview na afloop.

“Vandaag was het ook hard vechten tijdens de wedstrijd”, vervolgde ze. “Het was een strijd met Puck voor de zege. Ik wist dat ze sterk was en waarschijnlijk ook sterk zou terugkeren in het veld. Ik vocht voor elke seconde en elke meter.”

Alvarado boekte hij vierde zege op rij, maar deze overwinning was het meest speciaal, vertelde ze. “Ik had een strijd met Puck, die ik won. Ook reed ik in de leiderstrui. Zoals ik al zei, was dit misschien mijn meest memorabele zege na de afgelopen jaren.”