zondag 19 november 2023 om 14:30

Ceylin del Carmen Alvarado is terugkerende Puck Pieterse de baas in Wereldbeker Troyes

Het is een goed weekend voor Ceylin del Carmen Alvarado. Nadat ze zaterdag de Superprestige Merksplas op haar naam schreef, won ze zondag de Wereldbeker Troyes. In een rechtstreeks duel versloeg ze Puck Pieterse, die haar eerste cross reed na een rustperiode. Lucinda Brand werd derde.

De vrouwenwedstrijd van de Wereldbeker Troyes stond in het teken van de terugkeer van Puck Pieterse. De renster van Fenix-Deceuninck nam het bij haar rentree op tegen onder meer Ceylin del Carmen Alvarado, die haar laatste drie crossen won. Pieterse vertrok goed, maar dook niet als eerste het veld in. Die eer was weggelegd voor Leonie Bentveld. De renster van Pauwels Sauzen Bingoal zag Pieterse echter al snel passeren, direct gevolgd door Alvarado. Lucinda Brand zat een stuk verder.

Pieterse versus Alvarado

We hadden aanvankelijk drie koploopsters, maar halverwege de eerste ronde moest Bentveld passen. Bleven over: Alvarado en Pieterse. Die laatste nam het initiatief en zette de wereldbekerleidster stevig onder druk. Alvarado kon haar karretje echter aanhaken, en dus kwamen we na de eerste van zes rondes twee vrouwen samen door. Een groepje met Bentveld, Annemarie Worst, Zoe Bäckstedt, Hélène Clauzel en Marie Schreiber volgde op goed tien seconden. Brand had een achterstand van achttien seconden.

In de spits van de cross nam Alvarado even over van Pieterse, maar daarna deelde laatstgenoemde enkele prikjes uit. Voorlopig wist ze echter niet definitief afstand te nemen. Nadat Alvarado in de derde ronde onderuit ging op de schuine kant, sloeg Pieterse wél een serieus gat. Dat gat groeide toen Alvarado nog een slippertje maakte, nu op de brug. Toch wist de renster van Alpecin-Deceuninck haar achterstand half cross te beperken tot zeven tellen.

Alvarado draait de rollen om

Terwijl de anderen, op dat moment aangevoerd door Marie Schreiber, meer en meer terrein verloren, maakte Alvarado in de vierde ronde opnieuw de aansluiting met Pieterse. Meer nog, ze ging erop en erover. In eerste instantie bleef de Nederlands kampioene in de buurt van Alvarado, maar bij het ingaan van de vijfde ronde was het verschil opgelopen tot zeven seconden. De rollen waren dus volledig omgedraaid.

Een nieuwe wisseling van de wacht kwam er niet. Alvarado breidde haar voorsprong uit en kwam na zes rondes – zichtbaar geëmotioneerd – solo over de streep. Pieterse moest bij haar rentree genoegen nemen met de tweede plaats. Achter de twee hoofdrolspeelsters reed Lucinda Brand nog naar een derde plaats.

Wereldbeker Troyes

Uitslag vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) in 49m55s

2. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) op 21s

3. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 44s

4. Sara Casasola (FAS Airport Services – Guerciotti) op 49s

5. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) op 1m05s

6. Marie Schreiber (SD Worx) op 1m09s

7. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 1m13s

8. Zoe Bäckstedt (Canyon//SRAM) op 1m24s

9. Hélène Clauzel (AS Bike Racing) op 1m33s

10. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m33s