zondag 3 september 2023 om 11:46

Als een rockster: wereldkampioen Van der Poel razendpopulair onder Franse wielerfans

Mathieu van der Poel maakt vandaag in de Bretagne Classic zijn officiële debuut als wereldkampioen en dat is niet onopgemerkt gebleven. De kersverse wereldkampioen moest voor de start heel wat handtekeningen uitdelen.

Dat Van der Poel populair is in zijn ’tweede thuisland’ Frankrijk, is geen verrassing. Maar de renner van Alpecin-Deceuninck werd voor de start van de Bretagne Classic als een ware rockster behandeld door de vele dolenthousiaste (Franse) wielerfans.

Voor de ploegbus van Alpecin-Deceuninck was het dringen geblazen voor een handtekening of selfie met de wereldkampioen.

Om de periode tussen het WK wielrennen en het aankomende veldritseizoen te overbruggen, heeft Mathieu van der Poel gekozen voor nog zeven wedstrijden dit najaar. Te beginnen vandaag in de Bretagne Classic Ouest-France, oftewel de GP de Plouay.

Wat verwacht Van der Poel eigenlijk van de Franse koers? “Aanwezig zijn als wereldkampioen is de hoofdreden. Specifieke doelen zijn er niet echt, maar er zal hopelijk nog wel ergens een appel uit de kast rollen (onverwachte meevaller of geluk hebben, red.)”, liet ploegleider Christoph Roodhooft eerder deze week weten.