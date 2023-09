zaterdag 2 september 2023 om 09:34

Roodhooft over debuut Van der Poel in Plouay: “Aanwezig zijn als wereldkampioen is de hoofdreden”

Om de periode tussen het WK wielrennen en het aankomende veldritseizoen te overbruggen heeft Mathieu van der Poel gekozen voor nog zeven wedstrijden dit najaar. Te beginnen komende zondag in de Bretagne Classic Ouest-France, oftewel de GP de Plouay. “Aanwezig zijn als wereldkampioen is de hoofdreden”, voegt ploegleider Christoph Roodhooft daar nog aan toe.

“Het maakt voor zijn palmares weinig uit als hij wedstrijden als Plouay of Fourmies wint, ook al zijn dat mooie koersen”, aldus de manager van Alpecin-Deceuninck tegen Het Nieuwsblad. “Mathieu wil ook absoluut het testevent mountainbike voor de Olympische Spelen rijden en dus moest hij bezig blijven. Specifieke doelen zijn er niet echt, maar er zal hopelijk nog wel ergens een appel uit de kast rollen (onverwachte meevaller of geluk hebben, red.).”

Over de vorm van de wereldkampioen is nog weinig bekend, erkent ook Roodhooft. “Er is natuurlijk wel wat decompressie geweest na het WK. Na de ontgoocheling van het WK mountainbike is hij een paar dagen op vakantie geweest. Maar sindsdien is hij goed beginnen te trainen en heb ik de indruk dat het redelijk goed gaat”, zegt hij.

“En, niet vergeten, het is september voor iedereen. De regenboogtrui maakt het voor hem onmogelijk om anoniem mee te fietsen. Maar ook zonder die trui was dat voor Mathieu al zo goed als onmogelijk.”

Roodhooft stipt ook nog aan dat ze nauwgezet kijken naar het mentale welzijn van Van der Poel. “Je ziet toptalenten na deze fase in hun carrière, rond hun dertigste, vaak wegdeemsteren. Wij doen er alles aan om dat te voorkomen want zo maar wat anoniem meefietsen, dat zit niet in zijn karakter. Ofwel doet hij verder op de juiste manier, ofwel doet hij niet verder”, geeft hij mee.