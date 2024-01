zondag 21 januari 2024 om 17:52

Als een raket! Dronebeelden tonen hoe Mathieu van der Poel voorbij tegenstanders vloog in Benidorm

Mathieu van der Poel won de Wereldbeker Benidorm niet, maar de wereldkampioen maakte wel weer indruk. Vooral op de asfaltklim – de lastigste helling op het parcours – leek hij bij tijd en wijlen te vliegen. De onderstaande beelden zeggen genoeg.

Van der Poel was in Benidorm al vroeg op achtervolgen aangewezen. In de allereerste minuut van de cross had de Nederlander zijn ketting eraf, waarna hij vanuit de achterhoede begon aan een inhaalrace. Op de passages waar hij de ruimte had, zoals de genoemde asfaltklim, raapte hij de ene naar de andere renner op. Zo kwam hij na 24 minuten weer helemaal vooraan de cross.

MVDP zou de cross evenwel niet winnen. In de voorlaatste ronde ging hij onderuit, waardoor hij de aansluiting verloor. Hij moest genoegen nemen met een vijfde plaats. De overwinning ging naar Wout van Aert.