Alpecin-Fenix ziet contract met sponsor Fenix met twee jaar verlengd worden

Goed nieuws voor Alpecin-Fenix daags voor de start van de Giro d’Italia. De ploeg van Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Jasper Philipsen kan nog twee extra seizoenen rekenen op de (financiële) steun van sponsor Fenix.

Fenix, een Italiaans bedrijf dat innovatieve materialen voor interieurontwerp maakt, kwam eind 2019 aan boord bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft. De Belgische formatie timmert al jaren flink aan de weg en mag (als beste ProTeam van 2020) inmiddels starten in alle grote wedstrijden. Zo maakt de ploeg dit jaar zijn debuut in de drie grote rondes.

Sponsor Fenix is uitermate tevreden over de samenwerking en heeft dan ook besloten om het aflopende sponsorcontract met nog eens twee jaar te verlengen tot eind 2023. “Het spreekt voor zich dat we ontzettend blij zijn met deze nieuwe overeenkomst”, laat de ploeg weten in een persbericht. “Continuïteit is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de ploeg.”

“Deze nieuwe overeenkomst met Fenix tot en met 2023 stelt ons in staat om te blijven werken op de lange termijn. We werken samen aan een geweldig avontuur. We kijken uit naar een verdere groei van ons project.”

📢 Giro starts tomorrow. But we already have something to celebrate: FENIX extends its sponsorship agreement with #AlpecinFenix! 📽️ https://t.co/Rh9wKP8d7C pic.twitter.com/eK1AIpPrIy — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) May 7, 2021