Alpecin-Fenix treedt toe tot MPCC donderdag 16 januari 2020 om 17:38

De Belgische wielerploeg Alpecin-Fenix – het team van Mathieu van der Poel en Tim Merlier – treedt per direct toe tot de MPCC. Dat heeft de Beweging voor een Geloofwaardig Wielrennen laten weten via een persbericht.

“Het toetreden tot de MPCC is een volgende stap naar een nieuwe manier van leidinggeven. We willen dat de ploegleiding correct, ethisch en transparant functioneert”, zo laat Alpecin-Fenix weten in een statement. Met AG2R La Mondiale, Groupama-FDJ en Team Sunweb zijn er ook enkele WorldTour-ploegen aan de MPCC verbonden.

De beweging voor een geloofwaardige wielersport is de laatste tijd in het nieuws. Zo riep de organisatie eind december nog op tot een strenger antidopingbeleid. Zo hoopt de MPCC op een verhoging van het aantal bloedtesten, vooral buiten competitie. De UCI heeft inmiddels al gereageerd op de brief van de MPCC.

Eerder vandaag werd al bekend dat de ploeg wildcards heeft ontvangen voor Strade Bianche en Milaan-San Remo. Dit betekent dat kopman Van der Poel een gooi kan doen naar de zege in het eerste wielermonument van 2020.