Alpecin-Fenix met sterke selectie naar Baloise Belgium Tour

Alpecin-Fenix kan aankomende week in de Baloise Belgium Tour op alle terreinen meedoen. De procontinentale formatie heeft met onder meer Tim Merlier en Dries De Bondt een sterke selectie opgesteld.

Naast Merlier, gisteren nog winnaar van de Elfstedenronde, heeft Alpecin-Fenix met Jasper Philipsen nog een sprinter meegenomen. Jonas Rickaert, Edward Planckaert, Kristian Sbaragli en Oscar Riesebeek vervolledigen de ploeg.

De Baloise Belgium Tour staat van 9 tot en met 13 juni op het programma. Remco Evenepoel was in 2019 de laatste winnaar van deze Belgische 2.Pro-wedstrijd. Otto Vergaerde was op een vijftiende plaats destijds de beste renner van de ploeg, die toen nog Corendon-Circus heette.

Alpecin-Fenix voor Baloise Belgium Tour

Edward Planckaert

Jasper Philipsen

Dries De Bondt

Tim Merlier

Kristian Sbaragli

Jonas Rickaert

Oscar Riesebeek