Alpecin-Fenix met Merlier, Vine en Meurisse in Volta ao Algarve

Alpecin-Fenix heeft zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor de Volta ao Algarve. Tim Merlier moet in de vlakke etappes voor sprintsucces zorgen, Xandro Meurisse, Tobias Bayer en Jay Vine zijn de klimmers met dienst. De ploeg heeft verder ook zijn selectie vrijgegeven voor de Ruta del Sol.

Merlier, Bayer, Michael Gogl, Oscar Riesebeek en Dries De Bondt maken zich in de Volta ao Algarve op voor hun seizoensdebuut. Vine en Xandro Meurisse kwamen dit seizoen al in actie. Meurisse werd eerder deze maand zeventiende in de Saudi Tour. Vine mocht opdraven in de Tour of Antalya, maar moest in de openingsetappe in de remmen knijpen vanwege ziekte.

Merlier is de aangewezen renner voor de sprints en mag het in de Algarve opnemen tegen onder meer Fabio Jakobsen, Alexander Kristoff en Bryan Coquard. Voor het klassement is het uitkijken naar klimmers Vine, Meurisse en Bayer. Gogl en De Bondt kunnen zich wellicht onderscheiden in de lastige etappes, maar hebben ook hun rol in de sprinttrein van Merlier.

Voor de Ruta del Sol, de Spaanse rittenkoers die gelijktijdig zal beginnen met de Volta ao Algarve, rekent Alpecin-Fenix op de volgende namen: Floris De Tier, Guillaume Van Keirsbulck, Stefano Oldani, Ayco Bastiaens, Jimmy Janssens en Senne Leysen. Oldani maakt in het zuiden van Spanje zijn debuut voor Alpecin-Fenix. De 25-jarige Bastiaens komt normaal gesproken uit voor de opleidingsploeg, maar krijgt nu een kans om zich te meten met de wereldtop.

Voorbeschouwing: Volta ao Algarve 2022

Selectie Alpecin-Fenix voor Volta ao Algarve (16-20 februari)

Tobias Bayer

Dries De Bondt

Michael Gogl

Tim Merlier

Xandro Meurisse

Oscar Riesebeek

Jay Vine

Voorbeschouwing: Ruta del Sol 2022

Selectie Alpecin-Fenix voor Ruta del Sol (16-20 februari)

Ayco Bastiaens

Jimmy Janssens

Guillaume Van Keirsbulck

Senne Leysen

Stefano Oldani

Floris De Tier