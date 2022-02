Voorbeschouwing: Volta ao Algarve 2022

Het wielerseizoen is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten. Ook in Portugal staat de koers centraal met de Volta ao Algarve (2.Pro). Deze meerdaagse wielerronde vindt dit jaar gewoon weer plaats in het voorjaar en is voor veel renners een ideale voorbereidingskoers op de komende klassiekers. WielerFlits wikt en weegt de kansen van de favorieten voor de eindzege!

Historie

De Volta ao Algarve is nog een relatief nieuwe wedstrijd op de wielerkalender, aangezien de eerste editie pas in 1960 plaatsvond. De allereerste winnaar van de Volta ao Algarve, José Manuel Marques, is een vrij onbeschreven blad. Sterker, zelfs op de Portugese Wikipedia-pagina’s is het vergeefs zoeken naar wat meer informatie over de beste man. Ook over de winnaar van de tweede editie van de wielerronde in 1961, António Pico, valt vrij weinig te vertellen. Vervolgens leek de koers een stille dood te sterven. Van 1962 tot het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de ronde niet georganiseerd.

In 1977 kwamen enkele lokale organisatoren echter met het idee om de koers nieuw leven in te blazen. De Volta ao Algarve ‘nieuwe stijl’ zag het levenslicht en bleek wel een blijvertje op de kalender. Aanvankelijk was de wedstrijd alleen maar toegankelijk voor amateurs, maar vanaf de jaren tachtig werden ook profs toegelaten en won de Volta ao Algarve steeds meer aan populariteit. Het bleek voor de Portugese toppers van die tijd een mooie kans om zichzelf van hun beste kant te laten zien. Belmiro Silva was de grote slokop met drie eindzeges, maar ook Firmino Bernardino, Manuel Cunha en Fernando Carvalho waren in eigen land zeer succesvol.

Het duurde uiteindelijk tot 1993 vooraleer de eerste buitenlander zijn naam op de erelijst mocht plaatsen, al is de moedertaal van de Braziliaan Cássio Freitas ook Portugees. Twee jaar later, in 1995, was Freitas nogmaals aan het feest en in 1997 deed de renner nog nadrukkelijk een gooi naar een derde eindoverwinning. De inmiddels 56-jarige Freitas, die ook eens de beste was in de Ronde van Portugal, moest dat jaar echter zijn meerdere erkennen in thuisrijder Cândido Barbosa. Freitas was kortom de eerste niet-Portugese winnaar van de Volta ao Algarve, maar zeker niet de laatste.

Aan de Portugese dominantie kwam plots een einde. Met Tomáš Konečný kregen we in 1998 de eerste Tsjechische winnaar en ook oud Vuelta-winnaars Melchor Mauri en Alex Zülle kwamen als winnaars uit de strijd. Er viel af en toe nog wel een Portugese eindzege te noteren, denk aan de tweede triomf van Cândido Barbosa en overwinningen van Hugo Sabido en João Cabreira, maar de Volta ao Algarve werd toch steeds meer een buitenlands feestje. Met Alessandro Petacchi (na een atypische sprinterseditie), Alberto Contador, Tony Martin, Richie Porte, Michał Kwiatkowski, Geraint Thomas en Primož Roglič staan er klinkende namen op de erelijst.

Tadej Pogačar, Remco Evenepoel en João Rodrigues zijn voorlopig de laatste drie eindwinnaars van de Volta ao Algarve. Wat opvalt bij het afstruinen van de erelijst, is dat het na 47 edities nog altijd wachten is op de eerste Nederlandse eindwinnaar. Met Robert Gesink, Lieuwe Westra en Wout Poels stonden er in het verleden wel enkele Nederlanders op het eindpodium, maar dan wel op het verkeerde treetje. België is daarentegen al wel succesvol geweest in de Portugese vakantieregio. Stijn Devolder was in 2007 de eerste Belg die de Volta ao Algarve wist te winnen, dertien jaar later gevolgd door Evenepoel.

Belmiro Silva is met drie zeges, zijn laatste overwinning dateert van 1984, nog altijd de trotse recordhouder. Kwiatkowski (winnaar in 2014 en 2018) en Thomas (2015 en 2016) kunnen dit jaar echter op gelijke hoogte komen met Silva.

Laatste tien winnaars Volta ao Algarve

2021: João Rodrigues

2020: Remco Evenepoel

2019: Tadej Pogačar

2018: Michał Kwiatkowski

2017: Primož Roglič

2016: Geraint Thomas

2015: Geraint Thomas

2014: Michał Kwiatkowski

2013: Tony Martin

2012: Richie Porte

Vorig jaar

Vorig jaar werd de Volta ao Algarve niet in het voorjaar maar in mei, ten tijde van de Giro d’Italia, georganiseerd. Door de coronapandemie en de toenmalige gezondheidssituatie in Portugal, zat er voor de organisatie niks anders op dan de wedstrijd te verplaatsen. De Portugese bond, tevens organisator, diende al snel een verzoek in om de Volta ao Algarve te verschuiven naar 5-9 mei. De UCI ging akkoord en dus werd de rittenkoers in mei gehouden, zij het met een afgeroomd deelnemersveld. Er startten nog wel zeven WorldTeams, maar de meeste teams besloten met een ‘B-selectie’ naar Portugal af te zakken.

Toch stonden er nog wel enkele gerenommeerde sprinters aan het vertrek met Sam Bennett, Pascal Ackermann, Danny van Poppel en Jon Aberasturi. De openingsetappe van Lagos naar Portimão was speciaal uitgetekend voor deze rappe mannen en dus kregen we niet geheel toevallig een sprint in de ouverture van de Volta ao Algarve. Bennett, toen nog uitkomend voor Deceuninck-Quick-Step, wist zijn favorietenstatus waar te maken en versloeg in snikhete omstandigheden Van Poppel, Aberasturi en de teleurstellende Ackermann. Bennett mocht na afloop ook de eerste leiderstrui aantrekken.

In rit twee konden we ons opmaken voor een eerste duel tussen de betere klimmers in de ronde, met een bergrit richting Fóia. INEOS Grenadiers nam op de bijna acht kilometer lange slotklim de koers in handen met Colombianen Iván Sosa en Sebastián Henao en de polyvalente Brit Ethan Hayter. Die laatste haakte zijn wagonnetje aan op de steilste stroken, wachtte geduldig op zijn kans en wist met een vlijmscherpe sprint de etappe te winnen én de leiderstrui over te nemen van Bennett. De jonge Hayter hield vervolgens stand in rit drie (gewonnen door Bennett) en de individuele tijdrit rond Lagoa.

In de overwegend vlakke chrono van twintig kilometer ging de ritzege naar de Deense hardrijder Kasper Asgreen, maar Hayter wist de schade te beperken en begon zo met twaalf tellen voorsprong op João Rodrigues aan de slotrit met finish op de steile Alto do Malhão. De strijd was zeker nog niet gestreden, in de wetenschap dat Hayter niet okselfris aan de start verscheen. De talentvolle Brit was een dag eerder namelijk hard ten val gekomen in de tijdrit en begon flink gebutst aan de allesbeslissende slotrit. Leider Hayter streed op de slotklim voor wat hij waard was, maar het bleek al snel een ongelijke strijd.

Op de klim was het Asgreen die de knuppel in het hoenderhok gooide. Rodrigues ging mee, Hayter moest passen. De voor W52/FC Porto koersende Rodrigues rook zijn kans en werd in de slotkilometers ook nog op sleeptouw genomen door zijn land- en ploeggenoot Amaro Antunes. Hayter boog het hoofd en verloor aan de streep 21 seconden en de gele trui. De ritzege op de Malhão ging overigens naar de Fransman Élie Gesbert, voor Rodrigues, die ook dik tevreden kon zijn met de uitkomst van de slotetappe. De thuisfavoriet kroonde zich zo, twee jaar na zijn eindzege in de Volta a Portugal, ook tot koning van de Algarve.

Eindklassement Volta ao Algarve 2021

1. João Rodrigues (W52/FC Porto) in 19u03m56s

2. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) op 9s

3. Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) op 28s

4. Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) op 41s

5. Élie Gesbert (Arkéa-Samsic) op 44s

Parcours

De strijd om de eindzege in de Portugese rittenkoers, die deel uitmaakt van de nieuwe UCI ProSeries, belooft er opnieuw eentje te worden tussen de klassementsrenners met twee etappes met aankomst bergop en een individuele tijdrit over ruim dertig kilometer. De overige ritten zijn de sprinters op het lijf geschreven. De winnaar zal kortom over een breed arsenaal aan kwaliteiten moeten beschikken, pure klimmers zijn hier zeker niet in het voordeel.

De organisatie houdt vast aan zijn bekende ingrediënten, in vergelijking met voorgaande jaren, met bergetappes naar Fóia en de Alto do Malhão en een langere individuele tijdrit als sleuteletappes. Op de top van de Malhão kennen we de opvolger van João Rodrigues, die vorig jaar de beste was in het eindklassement.

Woensdag 16 februari, etappe 1: Portimão – Lagos (199,1 km)

De Volta ao Algarve begint met een sprintersvriendelijke etappe, een ideale rit voor de klassementsrenners om warm te draaien met het oog op de écht zware beproevingen. Startplaats Portimão is gelegen in het uiterste zuiden van Algarve aan de Atlantische Oceaan en komt vaker terug als start- of aankomstplaats. Vanuit de sardientjeshoofdstad van de Algarve trekt het peloton eerst in westelijke richting langs de Portugese kust, om vervolgens het binnenland op te zoeken. Met de Aldeia dos Matos en Nave staan er twee beklimmingen op het programma, maar deze hellingen liggen behoorlijk ver van de finish.

Na de top van de Nave-kim is het nog bijna honderd kilometer te gaan en worden de vlakkere wegen van de regio opgezocht. Het parcours draait weer richting de zuidelijke kust en gaat het op- en af richting finishstad Lagos. Daar krijgen we waarschijnlijk een eerste krachtmeting te zien tussen de rappe mannen. De laatste kilometers zijn, buiten een knikje op ruim twee kilometer van de streep, biljartvlak. In de voorlaatste kilometer volgen er nog wat flauwe bochten, maar dit zal normaal niet voor hachelijke situaties zorgen. De laatste kilometer is rechttoe-rechtaan en nodigt uit tot een koninklijke massasprint.

Start: / 13u15

Finish: / tussen 18u09 en 18u39

Donderdag 17 februari, etappe 2: Albufeira – Fóia (182,4 km)

Op dag twee worden de kaarten voor een eerste keer geschud in het algemeen klassement. De finish ligt namelijk op de klim naar Fóia. Het is niet een extreem zware slotklim, maar wel lastig genoeg om het kaf van het koren te scheiden. Maar voor we de slotklim ontleden, is het belangrijk om te vermelden dat de start zal plaatsvinden in Albufeira. Deze badplaats (en regio) in het zuiden van Algarve kennen we in Nederland vooral als ‘zuipparadijs’ voor jongeren, maar van doorzakken zal nu geen sprake zijn. Gefietst zal er worden, richting het binnenland en de eerste klim van de dag.

Die volgt na ruim negentig kilometer en kennen we als de beklimming naar Pomba. Normaal trekken de renners over de lastige zijde van tweede categorie, dit keer staat de gematigde versie van derde categorie op het menu. Zie het als een opwarmertje voor de laatste dertig kilometers, als het peloton over twee flinke beklimmingen wordt gestuurd. Het begint met de Picota van tweede categorie, vrijwel direct gevolgd door de slotklim naar Fóia in de Serra de Monchique. Goed acht kilometer klimmen aan zes procent, met in het begin een piek van 9%: dat is het devies voor de renners met ambitie voor de eindzege.

Start: / 13u50

Finish: / 18u20 en 18u48

Vrijdag 18 februari, etappe 3: Almodôvar – Faro (209,1 km)

Donderdag is het klimmen naar Fóia, zaterdag gaan de tijdritfitetsen van stal voor een beproeving naar Tavira. Maar eerst staat er nog een vlak intermezzo op het programma van Almodôvar naar Faro. Het is ook meteen de laatste kans voor de rappe mannen die hier het startblad hebben getekend. Na de start gaat het via een omweg richting de kust. De echte bergen worden dit keer gemeden, maar rechttoe-rechtaan is het zeker niet voor de sprintersteams om de boel te controleren. De hoogtemeters stapelen zich langzaam op en in deel twee van de rit doemen er zelfs nog twee korte hellingen op.

De top van de eerste klim, de Pisa Barro, situeert zich op zestig kilometer van het einde. Te ver van de finish om wat te ondernemen, zo lijkt het, maar wellicht is de Bengado van vierde categorie nog een kritiek punt in de koers. Eenmaal boven moeten de coureurs nog 25 kilometer doortrappen om finishplaats Faro te bereiken. Faro, dat een lange historie heeft en in 1540 stadsrechten wist te verwerven, wordt bereikt na een razendsnelle finale. In de laatste kilometers gaat het veelal rechtdoor, tot op goed 500 meter van de streep, als er nog een scherpe linkse bocht moet worden genomen naar de laatste rechte lijn.

Start: / 13u05

Finish: / tussen 18u13 en 18u45

Zaterdag 19 februari, etappe 4: Vila Real de Santo António – Tavira (32,2 km, ITT)

Het allesbeslissende slotweekend wordt afgetrapt met een relatief lange tijdrit van 32,2 kilometer tussen Vila Real de Santo António en Tavira. De verschillen zullen hoog oplopen en het is maar de vraag of er na de tijdrit nog sprake is van spankracht voor de eindzege. Op het eerste gezicht lijkt het een chrono voor de pure specialisten, voor de mannen die op de grote versnelling meters kunnen maken. Tot aan het eerste meetpunt, dat opdoemt na 9,6 kilometer, zijn de wegen biljartvlak. Vlak na het tussenpunt begint de weg wat meer te stijgen voor een tiental kilometer en volgen er wat flauwe bochten en doordraaiers.

In dit gedeelte is het zaak om de focus te behouden, om zo een eventuele slipper te voorkomen, maar voor doorgewinterde profs moet het toch geen problemen opleveren. Na goed 22 kilometer in het zadel gloort aan de horizon het tweede tussenpunt, waar we opnieuw een indicatie krijgen van de onderlinge verhoudingen. Vervolgens gaat het over tien, weer wat vlakkere, kilometers naar de finish in Tavira. Buiten een paar flauwe bochten in de laatste kilometers, gaat het in een rotvaart naar Tavira. Deze stad ligt aan de monding van de rivier de Gilão en wordt vanwege zijn ligging ook wel het Venetië van de Algarve genoemd.

Start: / 14u45 (eerste renner)

Finish: / tussen 18u30 en 18u33

Zondag 20 februari, etappe 5: Lagoa – Malhão (173 km)

Het eindklassement in de Volta ao Algarve valt zondag, in de vijfde en laatste etappe, in een definitieve plooi. We kunnen de slotetappe inmiddels wel in onze dromen uittekenen. In vergelijking met vorig jaar starten we niet in Albufeira, maar in Lagoa, maar verder houdt de organisatie vast aan een beproefde finale. Met vijf beklimmingen onderweg kan het weleens een spetterende etappe worden. De Picota (derde categorie) en Vermelhos (derde categorie) liggen misschien iets te ver van de streep, maar het beklimmen van deze hellingen zal ongetwijfeld voor de nodige vermoeidheid zorgen onder de renners.

De finale kan echt losbarsten op goed veertig kilometer van de streep met de beklimming van Alte, door de organisatie bestempeld als een helling van derde categorie. Na de Alte krijgen de renners niet meer echt de mogelijkheid om nog op adem te komen, de Alto do Malhão doemt namelijk al vrij snel op. Deze pittige klim van 2,6 kilometer, aan ruim 9%, staat niet één, maar twee keer op het programma. Eerst op goed 25 kilometer van het einde, na de tweede passage is het gedaan met de Volta ao Algarve en kennen we de eindwinnaar van de ronde. Wie kan op deze heuvel het verschil maken?

Start: / 14u10

Finish: / tussen 18u17 en 18u43

Favorieten

De Volta ao Algarve is in trek, zeker nu de ronde opnieuw een voorbereidingswedstrijd is richting de klassiekers. Het is te zien aan het deelnemersveld. Er staan in totaal maar liefst 25 ploegen aan de start, met tien WorldTeams, vijf ProTeams (waaronder Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic) en tien continentale formaties. De ploeg van titelverdediger Rodrigues, W52/FC Porto, is dit jaar uiteraard ook weer van de partij.

Maar de Portugees is dit keer zeker niet de topfavoriet voor de eindzege. Dat kunnen we onmogelijk verkopen met ook Remco Evenepoel aan de start. De Belg was twee jaar geleden al de beste in de Portugese ronde, heeft zich de voorbije jaren ontpopt tot een specialist in het winnen van kleinere rittenkoersen en heeft dit seizoen al laten zien in uitstekende vorm te verkeren. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl leek eerder deze maand na een indrukwekkende raid naar Torralba del Pinar zelfs op weg naar de eindzege in de Ronde van Valencia, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Aleksandr Vlasov.

Evenepoel zal dus, ondanks een prima seizoensbegin, uit zijn op revanche en krijgt in de Algarve een ideaal parcours voorgeschoteld. In de langere tijdrit naar Tavira moet een goede Evenepoel in staat zijn om zijn concurrenten op onoverbrugbare (?) achterstand te fietsen. Binnen het kamp van Quick-Step-Alpha Vinyl kunnen we ook Kasper Asgreen naar voren schuiven, mocht Evenepoel het om de een of andere reden laten afweten onderweg. De Deen was vorig jaar de nummer drie in het eindklassement, maar moest eerder deze maand de Tour de La Provence laten schieten vanwege een coronabesmetting. Wat zegt het lichaam van Asgreen?

Voor de eindwinst moeten we kijken naar goede klimmers die ook een sterke tijdrit in de benen hebben. Dan komen we al snel uit bij Brandon McNulty, bij afwezigheid van mannen als Tadej Pogačar en João Almeida de kopman van UAE Emirates in Algarve. Dat de Amerikaan in blakende vorm verkeert, liet hij vorige maand wel zien in de Challenge Mallorca. In de Trofeo Calvia soleerde McNulty op buitengewoon knappe wijze naar de zege en verder werd hij tweede en vierde in de Trofeo Pollença-Port d’Andratx en de Trofeo Serra de Tramuntana. Trekt hij zijn goede vorm door in deze Portugese wielerronde?

INEOS Grenadiers mikt in de Volta ao Algarve op meerdere pionnen. Twee oud-winnaars maken hun opwachting namens de Britse formatie. De naam van Michał Kwiatkowski staat twee keer op de erelijst, maar de laatste eindzege van de Pool dateert wel van 2018. Heel erg gek is dat overigens niet. Kwiatkowski stond na zijn laatste eindoverwinning namelijk nog maar één keer aan de start van de Volta ao Algarve. Dit jaar maakt de allrounder weer zijn opwachting en we verwachten wel wat van de wereldkampioen van Ponferrada. Ook Geraint Thomas, winnaar in 2015 en 2016, is een man om in de gaten te houden.

De Tourwinnaar van 2018 heeft de laatste jaren echter moeite om op gang te komen, zo vroeg op het seizoen. Zien we dit jaar wel weer een gretige Thomas aan het werk? Als we onze Britse bril opzetten, is het wellicht eerder uitkijken naar Ethan Hayter. Het toptalent maakte vorig jaar al indruk in het tenue van INEOS Grenadiers: zo werd hij tweede in de… Volta ao Algarve! Hayter is nu een jaartje ouder en vooral sterker, al was hij in de Tour de La Provence nog wat wisselvallig. Werkpaard Jonathan Castroviejo, klimmer Ben Tulett, de oersterke Dylan van Baarle en goudhaantje Tom Pidcock vervolledigen de ijzersterke INEOS-selectie.

En wat met Jumbo-Visma? De Nederlandse formatie schuift Tobias Foss naar voren als kopman. Geen gekke gedachte, aangezien de jonge Noor als sterke klimmer ook een goede tijdrit uit zijn benen kan persen. Dat kan hem helpen in de strijd om een top 5-notering, en wellicht zelfs de eindzege. In de bergetappes wordt Foss normaal gesproken bijgestaan door Sam Oomen en Robert Gesink. Oomen werd drie jaar geleden nog vijfde in de Algarve, maar van een gestage groeicurve is de laatste jaren niet echt sprake. Of heeft de pientere Brabander deze winter een extra stap kunnen zetten in zijn ontwikkeling?

Het Franse Cofidis heeft met Ion Izagirre ook een favoriet in de gelederen. De Baskische klimmer heeft inmiddels al zijn debuut gemaakt voor Cofidis, maar in de Volta ao Algarve volgt de eerste échte test voor de 33-jarige Izagirre. Als specialist in het winnen van rittenkoersen, op zijn palmares prijken al eindzeges in de rondes- van Polen, Baskenland en Valencia, mag Izagirre de nodige ambities koesteren. BORA-hansgrohe rekent dan weer op een sportieve uitschieter van nieuwkomer Sergio Higuita. Dat de Colombiaan bijzonder goed kan klimmen, is algemeen bekend, maar de kersverse Colombiaans kampioen heeft stiekem ook een vrij aardige tijdrit in huis.

Onze voorlaatste ster gaat naar een renner, die we normaal gesproken niet vaak tegenkomen in het ProSeries-circuit. João Rodrigues bracht de Portugese wielerfans vorig jaar in extase door naar de eindzege te fietsen. Voor het eerst sinds 2006 (João Cabreira) wist het thuisland zo weer eens een winnaar af te leveren. We zijn nu één seizoen verder en Rodrigues staat andermaal aan de start. Deze keer zeker niet als topfavoriet, maar de kopman van W52/FC Porto kan in de schaduw van de toppers wellicht verrassen. Waar mannen als Evenepoel en Hayter nog in opbouw zijn, zal Rodrigues deze ronde beschouwen als zijn hoofddoel van het voorjaar. Dat maakt hem extra gevaarlijk.

Het zou ons zeer verbazen mocht straks één van de genoemde favorieten niet op het hoogste schavotje van het podium staan, maar het valt ook niet helemaal uit te sluiten. Zo kan David Gaudu, de kopman van Groupama-FDJ, het plots op zijn heupen krijgen. Bergop hoeft de Fransman voor niemand onder te doen, maar tijdrijden blijft toch een beetje zijn achilleshiel. Trek-Segafredo trekt met een sterke klassiekerkern naar de Algarve, maar heeft ook een plaatsje vrijgehouden voor de jonge Spaanse klimmer Juan Pédro Lopez. Van Warren Barguil (Arkéa-Samsic) mogen we ook het nodige aanvalswerk verwachten.

Verder is het uitkijken naar de verrichtingen van Ide Schelling (BORA-hansgrohe), Alessandro Covi (UAE Emirates), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Jhojan García en Jonathan Lastra (beiden Caja Rural-Seguros RGA). En wat kunnen de continentale thuisformaties? Kijk straks niet raar op van een knalprestatie van Amaro Antunes (W52/FC Porto), Alejandro Marque of Delio Fernández (Atum-Tavira), Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), Frederico Figueiredo, oude bekende Javier Moreno, Antonio Carvalho en Mauricio Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor) en Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

Sprinters

Met twee verwachte sprintetappes is het niet heel verrassend dat er aardig wat topsprinters aan de start staan. Sterker, het sprintersveld in deze Volta ao Algarve is om door een ringetje te halen. De twee grootste namen aan het vertrek zijn Fabio Jakobsen (Quick-Step-Alpha Vinyl) en Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Jakobsen heeft zijn seizoensstart niet gemist: in de Ronde van Valencia won hij twee etappes. De pijlsnelle Nederlander hoopt in het zuiden van Portugal nog twee overwinningen te boeken, maar Jakobsen en zijn Quick-Step-Alpha Vinyl-trein zullen zeker geen vrije baan krijgen.

Voor Tim Merlier is de Volta ao Algarve zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De 29-jarige snelheidsduivel kende in 2021 een uitermate succesvol seizoen en dus ligt de lat hoog om het dit jaar nóg beter te doen. In de wintermaanden reed Merlier al een paar veldritten om zijn conditie te onderhouden. Staat de Belg al meteen op punt? Jakobsen en Merlier zijn de grootste sprintkanonnen op de deelnemerslijst, maar er zijn nog meer kapers op de sprintkust. Zo rekent BORA-hansgrohe op de snelle benen van Jordi Meeus en Jumbo-Visma op de intrinsieke snelheid van de nog altijd piepjonge Olav Kooij.

Een sterk trio vinden we terug bij Cofidis, waar de Belg Piet Allegaert de vlugge Italiaan Davide Cimolai en de snelle Fransman Bryan Coquard vergezelt. Coquard was dit seizoen al succesvol in de Ster van Bessèges en de Tour de La Provence. Groupama-FDJ geeft, bij afwezigheid van Arnaud Démare, Bram Welten en Jake Stewart de kans om de sprinten. Intermarché-Wanty-Gobert heeft met man in vorm Alexander Kristoff en Andrea Pasqualon dan weer keus te over. Normaal plaatsen we ook Pascal Ackermann in het rijtje met absolute topsprinters, maar de Duitser moet zijn draai nog vinden bij zijn nieuwe werkgever UAE Emirates.

Nog een grote naam die zich zal mengen in het sprintgeweld: Mads Pedersen. De wereldkampioen van Harrogate is lekker op dreef. De sterke Deen van Trek-Segafredo werd tweede in de GP La Marseillaise, won een rit in de Ster van Bessèges en eindigde in de Franse rittenkoers ook nog twee keer als runner-up. Alleskunner Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) beschikt over de pure snelheid om zich te plaatsen in massasprints. Verder zullen Arvid de Kleijn (Human Powered Health), Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) en Mikel Aristi (Euskaltel-Euskadi) zich er zeker tussengooien.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Brandon McNulty, Michał Kwiatkowski

** Ion Izagirre, Tobias Foss, Sergio Higuita

* Geraint Thomas, Ethan Hayter, David Gaudu, João Rodrigues

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het wordt vanaf woensdag prima koersweer in het zuiden van Portugal. Niet extreem warm, maar toch behoorlijk aangenaam. De temperatuur ligt ’s ochtends op ongeveer 13 graden en loopt ’s middags op tot maximaal 20 graden. Verder blijft het de hele week droog. Over een ideale voorbereidingskoers gesproken!

De Volta ao Algarve wordt de hele week uitgezonden door Eurosport. De wedstrijd is dagelijks te zien op Eurosport 2 en uiteraard zijn er ook beelden beschikbaar op de Eurosport Player. Vanaf woensdag komt WielerFlits natuurlijk ook weer elke dag met een Volg Hier.